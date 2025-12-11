Якою буде погода на Різдво та Новий рік цього року: синоптикиня відповіла, чи відомо це

Під час минулорічних свят в Україні здебільшого була тепла, мінлива погода без сильних морозів та снігу. Те, якою буде погода на Новий та Різдво цього року, залишається під питанням.

Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Коли буде відомо, якою буде погода на свята?

За словами Наталії Птухи, наразі достеменно невідомо, якою буде погода в Україні у період новорічних та різдвяних свят.

Тобто той прогноз, який має практичні значення, який має, скажімо так, такі показники, які ми можемо закладати у свої плани, і які мають досить високу ймовірність справджуваності, то це на 5, максимум 7 діб,

– сказала вона.

Вона пояснила, що найкраще дізнаватись про прогноз, наприклад на 24 грудня, за 5 днів до цієї дати, оскільки синоптична ситуація може хоч і не кардинально, проте відчутно змінитися через різні процеси в атмосфері.

Що чекати від погоди найближчим часом?