19 сентября, 14:42
Тепло и немного дождя: прогноз погоды на 20 сентября

Ирина Чеботникова

Осень еще балует теплом, и после дождей будет сухая погода в большинстве регионов. На западе и юге воздух прогреется до +27.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 20 сентября?

Синоптики обещают переменную облачность. В субботу будет без осадков, только в восточных и Сумской областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +10...+15 градусов; днем +19...+24, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до +27 градусов.

Прогноз погоды на 20 сентября в Киеве и Киевской области

В столичном регионе также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24; в Киеве ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +24...+26
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +23...+25
  • Черновцы +24...+26
  • Хмельницкий +23...+25
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +21...+23
  • Винница +21...+23
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +21...+23
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +19...+21
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +20...+22
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +22...+24
  • Донецк +20...+22
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +20...+22


Прогноз погоды в Украине на 20 сентября / Укргидрометцентр

Будет ли снег в сентябре?

В Укргидрометцентре прокомментировали заявления, которые распространили СМИ. По словам синоптиков, похолодание на днях действительно ожидается, но что-то конкретное говорить рано.

По расчетам нескольких прогностических моделей после 25 сентября действительно ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера, но точнее об этом можно говорить после обновления модельных данных в начале следующей недели,
– объяснили 18 сентября в ведомстве.

В тот же день в Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии в комментарии 24 Каналу сказали: снег и мокрый снег может выпасть в высокогорье Карпат.