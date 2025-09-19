Осінь ще балує теплом, і після дощів буде суха погода у більшості регіонів. На заході та півдні повітря прогріється до +27.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 20 вересня?

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. У суботу буде без опадів, лише у східних та Сумській областях невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +10...+15 градусів; удень +19...+24, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до +27 градусів.

Прогноз погоди на 20 вересня у Києві та на Київщині

У столичному регіоні також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +10...+15 градусів, удень +19...+24; у Києві вночі +11...+13, вдень +20...+22 градуси.

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +24...+26

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +23...+25

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +21...+23

Вінниця +21...+23

Одеса +24...+26

Миколаїв +22...+24

Херсон +22...+24

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +21...+23

Черкаси +21...+23

Чернігів +19...+21

Суми +19...+21

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +20...+22

Луганськ +20...+22

Харків +20...+22



Прогноз погоди в Україні на 20 вересня / Укргідрометцентр

Чи буде сніг у вересні?

В Укргідрометцентрі прокоментували заяви, які поширили ЗМІ. За словами синоптиків, похолодання днями справді очікується, але щось конкретне говорити зарано.

За розрахунками кількох прогностичних моделей після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі, але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня,

– пояснили 18 вересня у відомстві.

Того ж дня в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології у коментарі 24 Каналу сказали: сніг і мокрий сніг може випасти у високогір'ї Карпат.