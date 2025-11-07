В Украине ожидаются туманы и до +16 градусов тепла: прогноз погоды на 8 ноября

Погода в Украине в субботу, 8 ноября, будет достаточно теплой. В большинстве регионов день пройдет без осадков.

Однако в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в течение дня погоду без осадков будет предопределять поле высокого давления. Однако на Закарпатье и в Карпатах местами будет выпадать небольшой дождь, вызванный атмосферным фронтом.

Влажная воздушная масса и слабый ветер будут способствовать образованию локальных туманов в северо-восточной части, в восточных и большинстве западных областей. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем – от +8 до +13 градусов.

Тогда как на юге страны будет несколько теплее, там ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов, а днем приземный слой воздуха будет приобретать значения в пределах +11..+16 градусов.

Какая температура будет в украинских городах?

Киев +9...+11;

Ужгород +12...+14;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +11...+13;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +10...+12;

Днепр +12...+14;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +9...+11;

Харьков +8...+10.



Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

