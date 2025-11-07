В Украине ожидаются туманы и до +16 градусов тепла: прогноз погоды на 8 ноября
Погода в Украине в субботу, 8 ноября, будет достаточно теплой. В большинстве регионов день пройдет без осадков.
Однако в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Выпадет ли сильный снег в Украине в ноябре
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в течение дня погоду без осадков будет предопределять поле высокого давления. Однако на Закарпатье и в Карпатах местами будет выпадать небольшой дождь, вызванный атмосферным фронтом.
Влажная воздушная масса и слабый ветер будут способствовать образованию локальных туманов в северо-восточной части, в восточных и большинстве западных областей. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем – от +8 до +13 градусов.
Тогда как на юге страны будет несколько теплее, там ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов, а днем приземный слой воздуха будет приобретать значения в пределах +11..+16 градусов.
Какая температура будет в украинских городах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +11...+13;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +8...+10.
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в ноябре: коротко о главном
В интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ноябре средняя месячная температура в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Тогда как количество осадков ожидается в пределах нормы.
Также в этом месяце вероятно потепление. Однако резкого повышения температуры синоптики пока не прогнозируют. Во второй декаде ноября возможны снижение температуры и снег, особенно в Карпатах.