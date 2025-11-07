Однако в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в течение дня погоду без осадков будет предопределять поле высокого давления. Однако на Закарпатье и в Карпатах местами будет выпадать небольшой дождь, вызванный атмосферным фронтом.

Влажная воздушная масса и слабый ветер будут способствовать образованию локальных туманов в северо-восточной части, в восточных и большинстве западных областей. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем – от +8 до +13 градусов.

Тогда как на юге страны будет несколько теплее, там ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов, а днем приземный слой воздуха будет приобретать значения в пределах +11..+16 градусов.

Какая температура будет в украинских городах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +8...+10.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в ноябре: коротко о главном

  • В интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ноябре средняя месячная температура в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Тогда как количество осадков ожидается в пределах нормы.

  • Также в этом месяце вероятно потепление. Однако резкого повышения температуры синоптики пока не прогнозируют. Во второй декаде ноября возможны снижение температуры и снег, особенно в Карпатах.