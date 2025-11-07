Проте у деяких областях очікуються дощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Чи випаде сильний сніг в Україні у листопаді
Якою буде погода в Україні?
За даними синоптиків, впродовж дня погоду без опадів зумовлюватиме поле високого тиску. Проте на Закарпатті та в Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ, спричинений атмосферним фронтом.
Волога повітряна маса та слабкий вітер сприятимуть утворенню локальних туманів у північно-східній частині, у східних та більшості західних областей. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень – від +8 до +13 градусів.
Тоді як на півдні країни буде дещо тепліше, там вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів, а вдень приземний шар повітря набуватиме значень в межах +11..+16 градусів.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +8...+10.
Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру
Якою буде погода в листопаді: коротко про головне
В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в листопаді середня місячна температура в Україні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Тоді як кількість опадів очікується в межах норми.
Також в цьому місяці ймовірне потепління. Однак різкого підвищення температури синоптики поки не прогнозують. У другій декаді листопада можливі зниження температури та сніг, особливо в Карпатах.