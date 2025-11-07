Укр Рус
В Україні очікуються тумани та до +16 градусів тепла: прогноз погоди на 8 листопада
7 листопада, 15:42
В Україні очікуються тумани та до +16 градусів тепла: прогноз погоди на 8 листопада

Надія Батюк

Погода в Україні у суботу, 8 листопада, буде досить теплою. У більшості регіонів день мине без опадів.

Проте у деяких областях очікуються дощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, впродовж дня погоду без опадів зумовлюватиме поле високого тиску. Проте на Закарпатті та в Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ, спричинений атмосферним фронтом.

Волога повітряна маса та слабкий вітер сприятимуть утворенню локальних туманів у північно-східній частині, у східних та більшості західних областей. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень – від +8 до +13 градусів.

Тоді як на півдні країни буде дещо тепліше, там вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів, а вдень приземний шар повітря набуватиме значень в межах +11..+16 градусів.

Яка температура буде в українських містах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +12...+14;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +8...+10.


Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в листопаді: коротко про головне

  • В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в листопаді середня місячна температура в Україні може бути вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Тоді як кількість опадів очікується в межах норми.

  • Також в цьому місяці ймовірне потепління. Однак різкого підвищення температури синоптики поки не прогнозують. У другій декаді листопада можливі зниження температури та сніг, особливо в Карпатах.