В Україні очікуються тумани та до +16 градусів тепла: прогноз погоди на 8 листопада

Погода в Україні у суботу, 8 листопада, буде досить теплою. У більшості регіонів день мине без опадів.

Проте у деяких областях очікуються дощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, впродовж дня погоду без опадів зумовлюватиме поле високого тиску. Проте на Закарпатті та в Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ, спричинений атмосферним фронтом.

Волога повітряна маса та слабкий вітер сприятимуть утворенню локальних туманів у північно-східній частині, у східних та більшості західних областей. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень – від +8 до +13 градусів.

Тоді як на півдні країни буде дещо тепліше, там вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів, а вдень приземний шар повітря набуватиме значень в межах +11..+16 градусів.

Яка температура буде в українських містах?

Київ +9...+11;

Ужгород +12...+14;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +11...+13;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +10...+12;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +9...+11;

Харків +8...+10.



Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в листопаді: коротко про головне