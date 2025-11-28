Какой будет погода в последние дни осени

Погода в Украине в течение выходных 29 – 30 ноября, которые станут последними осенними днями этого года, будет устойчивой и стабильной в большинстве областей. Температурный фон будет выше нормы, но местами возможны ночные морозы.

Шквалов ветра не будет, однако местами пройдут значительные осадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в последние дни ноября?

Суббота, 29 ноября

В западных регионах будет облачно и без дождей, лишь местами возможен туман. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, днем столбики термометров покажут +4...+10 градусов.

В северных регионах возможны дожди и туман ночью и утром, местами будет туман. Температура воздуха в ночное время составит в диапазоне 0...+5 градусов тепла. Днем она будет в пределах +5...+10 градусов.

В центральных регионах, как ожидается, сутки пройдут без дождей, однако будет облачно. В ночные часы температура воздуха будет +2...+7 градусов. В дневное время столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.

В южных регионах и в Крыму погода будет теплой и сухой, но ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет +6...+11 градусов, днем в этой части страны стоит ожидать +11...+16 градусов.

В восточных регионах в основном погода будет без осадков. Сильного ветра, как и в других регионах, не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет +2...+7 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует +6...+11 градусов.

Воскресенье, 30 ноября

В западных областях погода будет облачной с прояснениями, без осадков, но местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, днем она будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.

В северных областях также ожидается облачная погода с отсутствием осадков. В ночное время температура воздуха будет в диапазоне -1...+4 градусов тепла. Днем синоптик прогнозирует для этой части страны +1...+6 градусов.

В центральных областях погода также будет облачной и без осадков. Температура воздуха в ночные часы в этих регионах составит в пределах +1...+6 градусов. В дневное время стоит ожидать +3...+8 градусов.

В южных областях и в Крыму днем местами пройдут осадки, в частности, в Одесской области будут сильные дожди. Температура воздуха ночью будет +5...+10 градусов, днем она будет колебаться в пределах +7...+12 градусов.

В восточных областях осадков не предвидится. Температура воздуха в ночные часы составит -1...+4 градусов тепла. В течение дня в этой части страны, согласно прогнозу синоптика, ожидается +2...+7 градусов.

Какую погоду ждать в ближайшее время?