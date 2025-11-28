Якою буде погода в останні дні осені
- Погода в Україні на вихідних буде стійкою і стабільною з температурним фоном вищим за норму, але місцями можливі нічні морози.
- У південних регіонах та Криму можливі опади протягом неділі, 30 листопада, зокрема, в Одеській області очікуються сильні дощі.
Погода в Україні протягом вихідних 29 – 30 листопада, які стануть останніми осінніми днями цього року, буде стійкою та стабільною у більшості областей. Температурний фон буде вищим за норму, але місцями можливі нічні морози.
Шквалів вітру не буде, проте подекуди пройдуть значні опади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде в останні дні листопада?
Субота, 29 листопада
У західних регіонах буде хмарно та без дощів, лише місцями можливий туман. У нічні години температура повітря коливатиметься у межах -1…+4 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +4…+10 градусів.
У північних регіонах можливі дощі та мряка вночі та зранку, подекуди буде туман. Температура повітря у нічний час становитиме в діапазоні 0...+5 градусів тепла. Вдень вона буде в межах +5...+10 градусів.
У центральних регіонах, як очікується, доба минеться без дощів, проте буде хмарно. У нічні години температура повітря буде +2…+7 градусів. У денний час стовпчики термометрів показуватимуть +6…+11 градусів.
У південних регіонах та в Криму погода буде теплою та сухою, але вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі буде +6…+11 градусів, удень у цій частині країни варто очікувати +11…+16 градусів.
У східних регіонах здебільшого погода буде без опадів. Сильного вітру, як і в інших регіонах, не очікується. У нічні години температура повітря буде +2…+7 градусів, протягом дня синоптик прогнозує +6…+11 градусів.
Неділя, 30 листопада
У західних областях погода буде хмарною з проясненнями, без опадів, але місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -1...+5 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +2...+7 градусів.
У північних областях також очікується хмарна погода з відсутністю опадів. У нічний час температура повітря буде в діапазоні -1...+4 градусів тепла. Вдень синоптик прогнозує для цієї частини країни +1...+6 градусів.
У центральних областях погода також буде хмарною та без опадів. Температура повітря у нічні години у цих регіонах становитиме в межах +1…+6 градусів. У денний час варто очікувати +3…+8 градусів.
У південних областях та у Криму вдень подекуди пройдуть опади, зокрема, в Одеській області будуть сильні дощі. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +7…+12 градусів.
У східних областях опадів не передбачається. Температура повітря у нічні години становитиме -1...+4 градусів тепла. Протягом дня у цій частині країни, згідно з прогнозом синоптика, очікується +2...+7 градусів.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що грудень у перші тижні буде доволі теплим, сильних морозів чекати не варто. Через потепління клімату цей місяць загалом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені.
Таким чином сильних морозів наприкінці 2025 року не буде. У грудні здебільшого переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.