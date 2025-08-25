Во вторник, 26 августа, погода в Украине будет прохладной. Кроме того, в части областей пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 26 августа?

В Украине будет облачно с прояснениями. На Севере, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории осадки не ожидаются.

Ветер будет юго-западный и западный, 7 – 12 метров на секунду. Днем на Северо-Востоке местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в западных и северных областях +7 – +12 градусов, днем +15 – +20. На остальной территории +10 – +15 и +21 – +26 градусов соответственно.

Погода на 26 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

Киев +17 – +19

Ужгород +19 – +21

Львов +18 – +20

Ивано-Франковск +19 – +21

Тернополь +18 – +20

Черновцы +19 – +21

Хмельницкий +18 – +20

Луцк +18 – +20

Ровно +18 – +20

Житомир +17 – +19

Винница +19 – +21

Одесса +24 – +26

Николаев +23 – +25

Херсон +23 – +25

Симферополь +24 – +26

Кропивницкий +21 – +23

Черкассы +19 – +21

Чернигов +15 – +17

Сумы +16 – +18

Полтава +21 – +23

Днепр +22 – +24

Запорожье +23 – +25

Донецк +21 – +23

Луганск +20 – +22

Харьков +19 – +21

Напомним, что синоптики предупреждали о похолодании на выходные. В воскресенье, 24 августа, в Украине выпал первый снег. Однако лишь на высокогорье Карпат.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптики объяснили, какая причина такой аномальной погоды в августе.