Где будут дожди и грозы и ждать ли потепления: прогноз погоды на 26 августа
Во вторник, 26 августа, погода в Украине будет прохладной. Кроме того, в части областей пройдут дожди и грозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Такого не было 60 лет: во Львове температурный рекорд
Какой будет погода 26 августа?
В Украине будет облачно с прояснениями. На Севере, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории осадки не ожидаются.
Ветер будет юго-западный и западный, 7 – 12 метров на секунду. Днем на Северо-Востоке местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.
Ночью в западных и северных областях +7 – +12 градусов, днем +15 – +20. На остальной территории +10 – +15 и +21 – +26 градусов соответственно.
Погода на 26 августа / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +17 – +19
- Ужгород +19 – +21
- Львов +18 – +20
- Ивано-Франковск +19 – +21
- Тернополь +18 – +20
- Черновцы +19 – +21
- Хмельницкий +18 – +20
- Луцк +18 – +20
- Ровно +18 – +20
- Житомир +17 – +19
- Винница +19 – +21
- Одесса +24 – +26
- Николаев +23 – +25
- Херсон +23 – +25
- Симферополь +24 – +26
- Кропивницкий +21 – +23
- Черкассы +19 – +21
- Чернигов +15 – +17
- Сумы +16 – +18
- Полтава +21 – +23
- Днепр +22 – +24
- Запорожье +23 – +25
- Донецк +21 – +23
- Луганск +20 – +22
- Харьков +19 – +21
Напомним, что синоптики предупреждали о похолодании на выходные. В воскресенье, 24 августа, в Украине выпал первый снег. Однако лишь на высокогорье Карпат.
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптики объяснили, какая причина такой аномальной погоды в августе.