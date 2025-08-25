У вівторок, 26 серпня, погода в Україні буде прохолодною. Окрім того, у частині областей пройдуть дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Такого не було 60 років: у Львові температурний рекорд

Якою буде погода 26 серпня?

В Україні буде хмарно з проясненнями. На Півночі, вдень і в Черкаській, Полтавській і Харківській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території опади не очікуються.

Вітер буде південно-західний і західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень на Північному Сході подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі у західних і північних областях +7 – +12 градусів, удень +15 – +20. На решті території +10 – +15 та +21 – +26 градусів відповідно.

Погода на 26 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

Київ +17 – +19

Ужгород +19 – +21

Львів +18 – +20

Івано-Франківськ +19 – +21

Тернопіль +18 – +20

Чернівці +19 – +21

Хмельницький +18 – +20

Луцьк +18 – +20

Рівне +18 – +20

Житомир +17 – +19

Вінниця +19 – +21

Одеса +24 – +26

Миколаїв +23 – +25

Херсон +23 – +25

Сімферополь +24 – +26

Кропивницький +21 – +23

Черкаси +19 – +21

Чернігів +15 – +17

Суми +16 – +18

Полтава +21 – +23

Дніпро +22 – +24

Запоріжжя +23 – +25

Донецьк +21 – +23

Луганськ +20 – +22

Харків +19 – +21

Нагадаємо, що синоптики попереджали про похолодання на вихідні. У неділю, 24 серпня, в Україні випав перший сніг. Однак лише на високогір'ї Карпат.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики пояснили, яка причина такої аномальної погоди у серпні.