25 серпня, 15:58
Де будуть дощі та грози й чи чекати потепління: прогноз погоди на 26 серпня

Юлія Муріна

У вівторок, 26 серпня, погода в Україні буде прохолодною. Окрім того, у частині областей пройдуть дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 26 серпня?

В Україні буде хмарно з проясненнями. На Півночі, вдень і в Черкаській, Полтавській і Харківській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території опади не очікуються.

Вітер буде південно-західний і західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень на Північному Сході подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі у західних і північних областях +7 – +12 градусів, удень +15 – +20. На решті території +10 – +15 та +21 – +26 градусів відповідно.

Погода на 26 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ +17 – +19
  • Ужгород +19 – +21
  • Львів +18 – +20
  • Івано-Франківськ +19 – +21
  • Тернопіль +18 – +20
  • Чернівці +19 – +21
  • Хмельницький +18 – +20
  • Луцьк +18 – +20
  • Рівне +18 – +20
  • Житомир +17 – +19
  • Вінниця +19 – +21
  • Одеса +24 – +26
  • Миколаїв +23 – +25
  • Херсон +23 – +25
  • Сімферополь +24 – +26
  • Кропивницький +21 – +23
  • Черкаси +19 – +21
  • Чернігів +15 – +17
  • Суми +16 – +18
  • Полтава +21 – +23
  • Дніпро +22 – +24
  • Запоріжжя +23 – +25
  • Донецьк +21 – +23
  • Луганськ +20 – +22
  • Харків +19 – +21

Нагадаємо, що синоптики попереджали про похолодання на вихідні. У неділю, 24 серпня, в Україні випав перший сніг. Однак лише на високогір'ї Карпат. 

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики пояснили, яка причина такої аномальної погоди у серпні.