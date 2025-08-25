Де будуть дощі та грози й чи чекати потепління: прогноз погоди на 26 серпня
У вівторок, 26 серпня, погода в Україні буде прохолодною. Окрім того, у частині областей пройдуть дощі та грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 26 серпня?
В Україні буде хмарно з проясненнями. На Півночі, вдень і в Черкаській, Полтавській і Харківській областях короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території опади не очікуються.
Вітер буде південно-західний і західний, 7 – 12 метрів на секунду. Удень на Північному Сході подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі у західних і північних областях +7 – +12 градусів, удень +15 – +20. На решті території +10 – +15 та +21 – +26 градусів відповідно.
Погода на 26 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +17 – +19
- Ужгород +19 – +21
- Львів +18 – +20
- Івано-Франківськ +19 – +21
- Тернопіль +18 – +20
- Чернівці +19 – +21
- Хмельницький +18 – +20
- Луцьк +18 – +20
- Рівне +18 – +20
- Житомир +17 – +19
- Вінниця +19 – +21
- Одеса +24 – +26
- Миколаїв +23 – +25
- Херсон +23 – +25
- Сімферополь +24 – +26
- Кропивницький +21 – +23
- Черкаси +19 – +21
- Чернігів +15 – +17
- Суми +16 – +18
- Полтава +21 – +23
- Дніпро +22 – +24
- Запоріжжя +23 – +25
- Донецьк +21 – +23
- Луганськ +20 – +22
- Харків +19 – +21
Нагадаємо, що синоптики попереджали про похолодання на вихідні. У неділю, 24 серпня, в Україні випав перший сніг. Однак лише на високогір'ї Карпат.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу синоптики пояснили, яка причина такої аномальної погоди у серпні.