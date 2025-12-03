5 стран подтвердили выделение 1 миллиарда долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через PURL
- Пять стран НАТО, включая Норвегию, Германию, Польшу, Нидерланды и Канаду, выделили более 1 миллиарда долларов дополнительной военной помощи Украине через программу PURL.
- Канада профинансирует пакет вооружения стоимостью 143 миллиона долларов США, а Великобритания объявила о дополнительной помощи украинской энергетике в размере около 14 миллионов долларов США.
Пять стран-членов НАТО выделили для Украины более миллиарда долларов дополнительной военной помощи через программу PURL. Андрей Сибига выразил благодарность Марку Рютте за личную вовлеченность и лидерство в поддержке Украины.
Об этом сообщили в МИД Украины, пишет 24 Канал.
Какие пять стран присоединились к финансовой поддержке в рамках программы PURL?
На заседании Совета Украина – НАТО было объявлено о новых пакетах финансовой поддержки украинских Сил обороны. Пять стран-членов Альянса выделили более 1 миллиарда долларов дополнительной военной помощи через программу PURL. Среди них Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада. Эти государства обеспечат поставки американского оружия и оборонного оборудования для Украины. В норвежском правительстве сообщили, что Германия, Норвегия, Нидерланды и Польша выделили 500 миллионов долларов на поставку ПВО. Координацией поставок будет заниматься НАТО, в частности через логистическую структуру NSATU.
Министерство обороны Канады сообщило, что страна также присоединится к финансированию критически важного вооружения для Украины в рамках программы PURL вместе с другими союзниками НАТО. Вклад Канады составляет 143 миллионов долларов США.
Этот пакет оценивается примерно в 500 миллионов долларов США и включает возможности, которые были специально определены Украиной как насущные потребности для поддержки ее обороны от войны России,
– говорится в сообщении канадского Минобороны.
В то же время министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о дополнительной финансовой помощи украинской энергетике в размере около 14 миллионов долларов США.
Глава украинской дипломатии Андрей Сибига поблагодарил НАТО и его государствам-членам за устойчивую поддержку Украины, в частности через важную инициативу PURL. Также он подчеркнул, что на заседании РУН обсуждались дальнейшие шаги ее расширения.
Почему Италия не присоединилась к этому пакету военной помощи?
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие Италии в программе НАТО PURL будет преждевременным, из-за процесса мирных переговоров. Он отметил, что в случае достижения Украиной мира, ей понадобятся другие формы поддержки, в частности гарантии безопасности.
Издание Bloomberg отмечает, что это заявление Таяни прозвучало после сообщений СМИ, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.
В то же время еще в конце октября Италия непублично выразила готовность профинансировать закупку вооружения для Украины в рамках программы PURL.
Что известно о встрече Сибиги и Рютте?
- Глава МИД Украины сообщил, что имел возможность встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне заседания Совета Украина – НАТО.
- Стороны обсудили шаги для укрепления обороны и устойчивости Украины в войне с Россией, а также усиление мер давления на страну-агрессора.
- Андрей Сибига выразил благодарность НАТО и всем государствам-членам Альянса за их поддержку, отдельно отметив роль Марка Рютте. Дипломат отметил его личной вовлеченности и лидерстве в сплочении поддержки для Украины.