5 стран подтвердили выделение 1 миллиарда долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через PURL

Пять стран-членов НАТО выделили для Украины более миллиарда долларов дополнительной военной помощи через программу PURL. Андрей Сибига выразил благодарность Марку Рютте за личную вовлеченность и лидерство в поддержке Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет 24 Канал.

Какие пять стран присоединились к финансовой поддержке в рамках программы PURL?

На заседании Совета Украина – НАТО было объявлено о новых пакетах финансовой поддержки украинских Сил обороны. Пять стран-членов Альянса выделили более 1 миллиарда долларов дополнительной военной помощи через программу PURL. Среди них Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада. Эти государства обеспечат поставки американского оружия и оборонного оборудования для Украины. В норвежском правительстве сообщили, что Германия, Норвегия, Нидерланды и Польша выделили 500 миллионов долларов на поставку ПВО. Координацией поставок будет заниматься НАТО, в частности через логистическую структуру NSATU.

Министерство обороны Канады сообщило, что страна также присоединится к финансированию критически важного вооружения для Украины в рамках программы PURL вместе с другими союзниками НАТО. Вклад Канады составляет 143 миллионов долларов США.

Этот пакет оценивается примерно в 500 миллионов долларов США и включает возможности, которые были специально определены Украиной как насущные потребности для поддержки ее обороны от войны России,

– говорится в сообщении канадского Минобороны.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о дополнительной финансовой помощи украинской энергетике в размере около 14 миллионов долларов США.

Глава украинской дипломатии Андрей Сибига поблагодарил НАТО и его государствам-членам за устойчивую поддержку Украины, в частности через важную инициативу PURL. Также он подчеркнул, что на заседании РУН обсуждались дальнейшие шаги ее расширения.

Почему Италия не присоединилась к этому пакету военной помощи?

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие Италии в программе НАТО PURL будет преждевременным, из-за процесса мирных переговоров. Он отметил, что в случае достижения Украиной мира, ей понадобятся другие формы поддержки, в частности гарантии безопасности.

Издание Bloomberg отмечает, что это заявление Таяни прозвучало после сообщений СМИ, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

В то же время еще в конце октября Италия непублично выразила готовность профинансировать закупку вооружения для Украины в рамках программы PURL.

Что известно о встрече Сибиги и Рютте?