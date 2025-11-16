Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Что Сибига говорит о завершении войны?

По мнению Министра иностранных дел, совместными усилиями международное сообщество имеет достаточно возможностей, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине. Он считает, что для этого нужен переход от "столько, сколько потребуется" до "настолько сильно, насколько это возможно".

Путин будет вынужден прекратить эту войну, когда появятся два фактора: у него не будет иллюзий, что он сможет как-то победить на поле боя; цена продолжения войны для него и его режима превысит цену ее прекращения,

– заявил Сибига.

Он добавил, что современная гонка вооружений – это не ядерное оружие, а миллионы дешевых дронов. Тот, кто сможет быстрее нарастить производство, обеспечит мир. По мнению дипломата, это требует быстрого и достаточного финансирования украинской оборонной промышленности, которая сейчас является крупнейшим источником оборонных инноваций в мире. При условии достаточного финансирования Киев может произвести до 20 миллионов дронов в следующем году.

"Мы находимся в гонке со временем. Как в ресурсах, так и в технологиях. Нам нужно достичь паритета и преимущества, чтобы заставить Путина прекратить войну", – подытожил Сибига.

Какие другие заявления делал глава МИД?