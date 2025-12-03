5 країн підтвердили виділення 1 мільярда доларів додаткової підтримки для Сил оборони через PURL

П'ять країн-членів НАТО виділили для України понад мільярд доларів додаткової військової допомоги через програму PURL. Андрій Сибіга висловив вдячність Марку Рютте за особисту залученість та лідерство у підтримці України.

Про це повідомили у МЗС України, пише 24 Канал.

Які п'ять країн долучились до фінансової підтримки у межах програми PURL?

На засіданні Ради Україна – НАТО було оголошено про нові пакети фінансової підтримки українських Сил оборони. П'ять країн-членів Альянсу виділили понад 1 мільярд доларів додаткової військової допомоги через програму PURL. Серед них Норвегія, Німеччина, Польща, Нідерланди та Канада. Ці держави забезпечать постачання американської зброї та оборонного обладнання для України. У норвезькому уряді повідомили, що Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Польща виділили 500 мільйонів доларів на постачання ППО. Координацією поставок займатиметься НАТО, зокрема через логістичну структуру NSATU.

Міністерство оборони Канади повідомило, що країна також долучиться до фінансування критично важливого озброєння для України в межах програми PURL разом з іншими союзниками НАТО. Внесок Канади становить 143 мільйона доларів США.

Цей пакет оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів США та включає можливості, які були спеціально визначені Україною як нагальні потреби для підтримки її оборони від війни Росії,

– мовитсья у повідомленні канадського Міноборони.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про додаткову фінансову допомогу українській енергетиці у розмірі близько 14 мільйонів доларів США.

Голова української дипломатії Андрій Сибіга подякував НАТО та його державам-членам за стійку підтримку України, зокрема через важливу ініціативу PURL. Також він підкреслив, що на засіданні РУН обговорювались подальші кроки її розширення.

Чому Італія не долучилась до цього пакету військової допомоги?

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що учать Італії в програмі НАТО PURL буде передчасною, через процес мирних перемовин. Він зазначив, що у разі досягнення Україною миру, їй знадобляться інші форми підтримки, зокрема гарантії безпеки.

Видання Bloomberg зазначає, що ця заява Таяні прозвучала після повідомлень ЗМІ, що уряд Італії може відкласти ухвалення декрету, який дозволив би продовжити постачання військової допомоги Україні наступного року.

Водночас ще вкінці жовтня Італія непублічно висловила готовність профінансувати закупівлю озброєння для України в межах програми PURL.

