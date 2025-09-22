В сотрудничестве с НАТО и ЕС Украина реализует программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. Так же Киев готов экспортировать оружие в другие страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Не только Трамп: о чем Зеленский будет говорить во время встреч на следующей неделе

Какое оружие Украина может предоставить на экспорт?

Президент Зеленский благодарен партнерам за помощь в пополнении арсенала украинской армии американским оружием в рамках программы PURL. Таким образом военные уже получили ракеты для Patriot и HIMARS, а также другое оружие. Дополнительно вооружение от партнеров поступит в октябре.

По словам Зеленского, Украина предоставила первые предложения по экспорту своего оружия. Партнерам могут передать, в частности, морские дроны.

Безопасность морских путей – это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты,

– сказал президент.

Государственная власть также делает все возможное для финансовой устойчивости Украины. Речь идет прежде всего о российских активах. Замороженное имущество россиян сможет работать на защиту Украины от российской агрессии, а также будет использоваться для восстановления страны.

Стоит отметить! PURL позволяет странам-союзникам собирать деньги и покупать американское вооружение для Украины через совместные пакеты. Деньги в фонд страны вносят добровольно. В конце августа – в сентябре 2025 года уже были использованы деньги на несколько пакетов помощи примерно на 500 миллионов долларов.

Что известно о сотрудничестве Украины с партнерами в рамках программы PURL?