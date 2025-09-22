Есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия, – Зеленский
- Украина реализует программу PURL с НАТО и ЕС для закупки американского оружия и готова экспортировать свое оружие, в частности морские дроны.
- Замороженные российские активы будут использоваться для защиты Украины и восстановления страны.
В сотрудничестве с НАТО и ЕС Украина реализует программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров. Так же Киев готов экспортировать оружие в другие страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Какое оружие Украина может предоставить на экспорт?
Президент Зеленский благодарен партнерам за помощь в пополнении арсенала украинской армии американским оружием в рамках программы PURL. Таким образом военные уже получили ракеты для Patriot и HIMARS, а также другое оружие. Дополнительно вооружение от партнеров поступит в октябре.
По словам Зеленского, Украина предоставила первые предложения по экспорту своего оружия. Партнерам могут передать, в частности, морские дроны.
Безопасность морских путей – это неотъемлемая составляющая общей безопасности, и от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты,
– сказал президент.
Государственная власть также делает все возможное для финансовой устойчивости Украины. Речь идет прежде всего о российских активах. Замороженное имущество россиян сможет работать на защиту Украины от российской агрессии, а также будет использоваться для восстановления страны.
Стоит отметить! PURL позволяет странам-союзникам собирать деньги и покупать американское вооружение для Украины через совместные пакеты. Деньги в фонд страны вносят добровольно. В конце августа – в сентябре 2025 года уже были использованы деньги на несколько пакетов помощи примерно на 500 миллионов долларов.
Что известно о сотрудничестве Украины с партнерами в рамках программы PURL?
Президент Владимир Зеленский еще 17 сентября заявил, что первая поставка в рамках PURL будет содержать ракеты для Patriot и HIMARS. В общем общий фонд стран НАТО на помощь Украине может составлять 3,5-3,6 миллиарда долларов.
Дональд Трамп согласился на оказание помощи после саммита НАТО, где ему предложили формулу, которая соответствует интересами США. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала рассказал, что для Европы такая программа тоже выгодна, ведь страны не имеют достаточно оружия для помощи Украине, но могут оказать финансовую поддержку.
По меньшей мере 7 стран присоединились к программе PURL. Это – Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Бельгия, Латвия. Эти страны сейчас финансируют поставки американского оружия для Украины.