22 вересня, 00:03
Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї, – Зеленський

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Україна реалізує програму PURL з НАТО та ЄС для закупівлі американської зброї і готова експортувати свою зброю, зокрема морські дрони.
  • Заморожені російські активи будуть використовуватися для захисту України та відновлення країни.

У співпраці з НАТО та ЄС Україна реалізує програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів. Так само Київ готовий експортувати зброю в інші країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Яку зброю Україна може надати на експорт?

Президент Зеленський вдячний партнерам за допомогу в поповненні арсеналу української армії американською зброєю в межах програми PURL. Таким чином військові вже отримали ракети для Patriot та HIMARS, а також іншу зброю. Додатково озброєння від партнерів надійде в жовтні.

За словами Зеленського, Україна надала перші пропозиції щодо експорту своєї зброї. Партнерам можуть передати, зокрема, морські дрони.

Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти, 
– сказав президент.

Державна влада також робить все можливе для фінансової стійкості України. Йдеться передусім про російські активи. Заморожене майно росіян зможе працювати на захист України від російської агресії, а також використовуватиметься для відновлення країни.

Варто зазначити! PURL дозволяє країнам-союзникам збирати гроші та купувати американське озброєння для України через спільні пакети. Гроші у фонд країни вносять добровільно. Наприкінці серпня – у вересні 2025 вже було використано гроші на кілька пакетів допомоги приблизно на 500 мільйонів доларів.

Що відомо про співпрацю України з партнерами в межах програми PURL?

  • Президент Володимир Зеленський ще 17 вересня заявив, що перша поставка в межах PURL міститиме ракети для Patriot і HIMARS. Загалом спільний фонд країн НАТО на допомогу Україні може складати 3,5-3,6 мільярда доларів. 

  • Дональд Трамп погодився на надання допомоги після саміту НАТО, де йому запропонували формулу, яка відповідає інтересами США. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу розповів, що для Європи така програма теж вигідна, адже країни не мають достатньо зброї для допомоги Україні, але можуть надати фінансову підтримку.

  • Щонайменше 7 країн приєдналися до програми PURL. Це – Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія, Латвія. Ці країни наразі фінансують постачання американської зброї для України.