У співпраці з НАТО та ЄС Україна реалізує програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів. Так само Київ готовий експортувати зброю в інші країни.

24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Яку зброю Україна може надати на експорт?

Президент Зеленський вдячний партнерам за допомогу в поповненні арсеналу української армії американською зброєю в межах програми PURL. Таким чином військові вже отримали ракети для Patriot та HIMARS, а також іншу зброю. Додатково озброєння від партнерів надійде в жовтні.

За словами Зеленського, Україна надала перші пропозиції щодо експорту своєї зброї. Партнерам можуть передати, зокрема, морські дрони.

Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти,

– сказав президент.

Державна влада також робить все можливе для фінансової стійкості України. Йдеться передусім про російські активи. Заморожене майно росіян зможе працювати на захист України від російської агресії, а також використовуватиметься для відновлення країни.

Варто зазначити! PURL дозволяє країнам-союзникам збирати гроші та купувати американське озброєння для України через спільні пакети. Гроші у фонд країни вносять добровільно. Наприкінці серпня – у вересні 2025 вже було використано гроші на кілька пакетів допомоги приблизно на 500 мільйонів доларів.

Що відомо про співпрацю України з партнерами в межах програми PURL?