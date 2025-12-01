Кто может получить статус "временно непригоден": перечень болезней и состояний

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом пишет 24 Канал. Юристы объяснили ZN.UA, с какими заболеваниями человека могут определить временно непригодным к службе.

Кто может получить статус "временно непригодный"?

Специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали журналистам, с какими заболеваниями человека могут определить временно непригодным к военной службе.

По словам юристов, к таким болезням и состояниям относятся:

острые инфекционные болезни: Включая грипп, COVID, ОРВИ, пневмонию, бронхит и острые кишечные инфекции (срок ВЛК: 1 – 2 месяца до выздоровления);

состояние после хирургических операций: Например, после аппендэктомии, операций на суставах, удаления грыж или лапароскопических операций (срок ВЛК: 2 – 6 месяцев);

обострение хронических заболеваний: гастрит, панкреатит, холецистит, пиелонефрит или хронический бронхит в стадии рецидива (срок ВЛК: 1 – 3 месяца);

травмы и их последствия: Свежие переломы без смещения, растяжение связок, сотрясение головного мозга, а также незажившие послеоперационные швы (срок ВЛК: 1 – 3 месяца, иногда до 6);

состояния после тяжелых инфекций (в частности COVID-19): Нарушение дыхания после пневмонии, тахикардия, астенический синдром (срок ВЛК: 1 – 3 месяца);

нарушения опорно-двигательного аппарата (временные): Протрузии дисков без стойкого неврологического дефицита, острый радикулит, воспалительные процессы в суставах (срок ВЛК: 1 – 2 месяца);

временные психические и стрессовые состояния: Острая реакция на стресс, тревожное расстройство в острой фазе или реактивная депрессия легкой степени (срок ВЛК: 1 – 3 месяца);

эндокринные состояния, требующие стабилизации: Нестабильный сахарный диабет или нарушение функции щитовидной железы в фазе коррекции (срок ВЛК: 1 – 3 месяца);

кардиологические состояния: Новые нарушения ритма, подозрение на гипертоническую болезнь, сердечные боли неизвестного происхождения (срок ВЛК: 1 – 2 месяца);

аллергические состояния и болезни кожи: в стадии обострения (срок ВЛК: 1 – 3 месяца).

