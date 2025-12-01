Хто може отримати статус "тимчасово непридатний": перелік хвороб та станів
- В Україні під час воєнного стану військовозобов'язані з певними захворюваннями можуть бути визнані тимчасово непридатними до служби.
- До таких захворювань належать гострі інфекційні хвороби, стани після операцій, загострення хронічних захворювань, травми, психічні стани, ендокринні та кардіологічні проблеми.
В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію.
Про це пише 24 Канал. Юристи пояснили ZN.UA, з якими захворюваннями людину можуть визначити тимчасово непридатною до служби.
Хто може отримати статус "тимчасово непридатний"?
Фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповіли журналістам, з якими захворюваннями людину можуть визначити тимчасово непридатною до військової служби.
За словами юристів, до таких хвороб та станів належать:
- гострі інфекційні хвороби: Включаючи грип, COVID, ГРВІ, пневмонію, бронхіт та гострі кишкові інфекції (термін ВЛК: 1 – 2 місяці до одужання);
- стан після хірургічних операцій: Наприклад, після апендектомії, операцій на суглобах, видалення гриж або лапароскопічних операцій (термін ВЛК: 2 – 6 місяців);
- загострення хронічних захворювань: гастрит, панкреатит, холецистит, пієлонефрит або хронічний бронхіт у стадії рецидиву (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);
- травми та їх наслідки: Свіжі переломи без зміщення, розтягнення зв'язок, струс головного мозку, а також незагоєні післяопераційні шви (термін ВЛК: 1 – 3 місяці, інколи до 6);
- стани після важких інфекцій (зокрема COVID-19): Порушення дихання після пневмонії, тахікардія, астенічний синдром (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);
- порушення опорно-рухового апарату (тимчасові): Протрузії дисків без стійкого неврологічного дефіциту, гострий радикуліт, запальні процеси у суглобах (термін ВЛК: 1 – 2 місяці);
- тимчасові психічні та стресові стани: Гостра реакція на стрес, тривожний розлад у гострій фазі або реактивна депресія легкого ступеня (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);
- ендокринні стани, що потребують стабілізації: Нестабільний цукровий діабет або порушення функції щитоподібної залози у фазі корекції (термін ВЛК: 1 – 3 місяці);
- кардіологічні стани: Нові порушення ритму, підозра на гіпертонічну хворобу, серцеві болі невідомого походження (термін ВЛК: 1 – 2 місяці);
- алергічні стани та хвороби шкіри: у стадії загострення (термін ВЛК: 1 – 3 місяці).
Останні новини про мобілізацію в Україні: що відомо?
До слова, з 1 грудня на частину українців з інвалідністю поширюються нові правила мобілізації, які вимагають офіційного оформлення відстрочки.
Тривалість відстрочки залежить від тяжкості захворювання: деякі громадяни залишаються непризовними на все життя, інші проходять повторні огляди. Якщо стан здоров’я покращується, право на відстрочку може бути скасоване.
У грудні 2025 року частина військовозобов'язаних може втратити відстрочку через відсутність законних підстав або закінчення терміну дії документів.