9 февраля, 15:10
ГУР разоблачило 21 завод в России, где производят дроны: большинство из них до сих пор не под санкциями

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Украинская разведка обнаружила 21 российское предприятие, которое занимается производством дронов, большинство из которых не под санкциями.
  • Среди новых фигурантов – "Агентство цифрового развития", "Аэро-хит", КБ "микроб" и АО "Площадь", которые обеспечивают беспилотными системами российские войска.

Украинская разведка обнародовала список из 21 российского предприятия, которое привлечено к разработке и производству беспилотников. Большинство из этих заводов до сих пор не попали под международные санкции.

Об этом ГУР МО Украины сообщило в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

О каких новых предприятиях в России стало известно?

ГУР МОУ обнародовало обновленные данные о российских компаниях, которые поставляют беспилотные системы для нужд войск России в войне против Украины. В перечень вошли как известные разработчики грузовых БпЛА, так и производители FPV-дронов и систем автопилота.

Среди новых фигурантов:

  • ООО "Агентство цифрового развития" – разработчик грузовых БпЛА "Сварог", которые использовали подразделения морской пехоты России для обеспечения оккупационной армии на островах дельты Днепра на Херсонщине.
  • Предприятия группы "Аэро-хит" – разработчик и производитель FPV-дронов "Велес". Они принадлежат сенатору России от Херсонской области Константину Басюку и получают госфинансирование из бюджета Кремля.
  • КБ "микроб" – разработчик серии FPV-дронов "Микроб".
  • АО "Площадь" – компания, которая создает системы автопилота и машинного зрения для беспилотников.

Сейчас более половины фигурантов не подпадает ни под какие санкции, поэтому Россия продолжает получать технологии и ресурсы для войны в Украине.

Гуровцы отмечают, что часть этих предприятий должна быть включена в "черные списки" бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах Запада.

По оценкам аналитиков, опыт, который российская армия и ее производители получают в войне против Украины, может быть использован в будущих конфликтах с Ираном, Северной Кореей и другими союзниками России.

Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать,
– добавили в управлении.

Новые санкции против России: что известно?

  • 8 февраля стало известно о подписании Владимиром Зеленским двух указов, касающихся санкций против России.

  • Первым указом президент ввел ограничения против компаний-поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов. Другой указ предусматривает меры против российского финансового сектора. В списке есть компании, через которые оплачивают поставки компонентов для российских ракет и дронов.

  • 6 февраля Европейская Комиссия представила новые санкции против России. Новый пакет включает в себя ограничения в энергетике, финансовых услугах, и торговле, в частности запрет на морские услуги для российской нефти и дополнительные экспортные ограничения. Его могут принять еще до 24 февраля.