ГУР разоблачило 21 завод в России, где производят дроны: большинство из них до сих пор не под санкциями

Украинская разведка обнародовала список из 21 российского предприятия, которое привлечено к разработке и производству беспилотников. Большинство из этих заводов до сих пор не попали под международные санкции.

Об этом ГУР МО Украины сообщило в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

О каких новых предприятиях в России стало известно?

ГУР МОУ обнародовало обновленные данные о российских компаниях, которые поставляют беспилотные системы для нужд войск России в войне против Украины. В перечень вошли как известные разработчики грузовых БпЛА, так и производители FPV-дронов и систем автопилота.

Среди новых фигурантов:

ООО "Агентство цифрового развития" – разработчик грузовых БпЛА "Сварог", которые использовали подразделения морской пехоты России для обеспечения оккупационной армии на островах дельты Днепра на Херсонщине.

Предприятия группы "Аэро-хит" – разработчик и производитель FPV-дронов "Велес". Они принадлежат сенатору России от Херсонской области Константину Басюку и получают госфинансирование из бюджета Кремля.

КБ "микроб" – разработчик серии FPV-дронов "Микроб".

АО "Площадь" – компания, которая создает системы автопилота и машинного зрения для беспилотников.

Сейчас более половины фигурантов не подпадает ни под какие санкции, поэтому Россия продолжает получать технологии и ресурсы для войны в Украине.

Гуровцы отмечают, что часть этих предприятий должна быть включена в "черные списки" бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах Запада.

По оценкам аналитиков, опыт, который российская армия и ее производители получают в войне против Украины, может быть использован в будущих конфликтах с Ираном, Северной Кореей и другими союзниками России.

Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать,

– добавили в управлении.

Новые санкции против России: что известно?