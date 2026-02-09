ГУР викрило 21 завод у Росії, де виробляють дрони: більшість з них досі не під санкціями

Українська розвідка оприлюднила список із 21 російського підприємства, яке залучене до розробки та виробництва безпілотників. Більшість із цих заводів досі не потрапили під міжнародні санкції.

Про це ГУР МО України повідомило у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

Про які нові підприємства у Росії стало відомо?

ГУР МОУ оприлюднило оновлені дані щодо російських компаній, які постачають безпілотні системи для потреб військ Росії у війні проти України. До переліку увійшли як відомі розробники вантажних БпЛА, так і виробники FPV-дронів та систем автопілота.

Серед нових фігурантів:

ТОВ "Агентство цифрового розвитку" – розробник вантажних БпЛА "Сварог", які використовували підрозділи морської піхоти Росії для забезпечення окупаційної армії на островах дельти Дніпра на Херсонщині.

Підприємства групи "Аеро-хіт" – розробник та виробник FPV-дронів "Велес". Вони належать сенатору Росії від Херсонської області Костянтину Басюку й отримують держфінансування з бюджету Кремля.

КБ "мікроб" – розробник серії FPV-дронів "Мікроб".

АТ "Площадь" – компанія, яка створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників.

Наразі понад половина фігурантів не підпадає під жодні санкції, тож Росія продовжує отримувати технології та ресурси для війни в Україні.

Гурівці наголошують, що частина цих підприємств повинна бути включена до "чорних списків" бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах Заходу.

За оцінками аналітиків, досвід, який російська армія та її виробники здобувають у війні проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах з Іраном, Північною Кореєю та іншими союзниками Росії.

Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати,

– додали в управлінні.

