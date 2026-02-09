Про це ГУР МО України повідомило у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.
Дивіться також Без цього росіяни не зможуть виготовляти ракети та дрони: Україна ввела нові обмеження
Про які нові підприємства у Росії стало відомо?
ГУР МОУ оприлюднило оновлені дані щодо російських компаній, які постачають безпілотні системи для потреб військ Росії у війні проти України. До переліку увійшли як відомі розробники вантажних БпЛА, так і виробники FPV-дронів та систем автопілота.
Серед нових фігурантів:
- ТОВ "Агентство цифрового розвитку" – розробник вантажних БпЛА "Сварог", які використовували підрозділи морської піхоти Росії для забезпечення окупаційної армії на островах дельти Дніпра на Херсонщині.
- Підприємства групи "Аеро-хіт" – розробник та виробник FPV-дронів "Велес". Вони належать сенатору Росії від Херсонської області Костянтину Басюку й отримують держфінансування з бюджету Кремля.
- КБ "мікроб" – розробник серії FPV-дронів "Мікроб".
- АТ "Площадь" – компанія, яка створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників.
Наразі понад половина фігурантів не підпадає під жодні санкції, тож Росія продовжує отримувати технології та ресурси для війни в Україні.
Гурівці наголошують, що частина цих підприємств повинна бути включена до "чорних списків" бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах Заходу.
За оцінками аналітиків, досвід, який російська армія та її виробники здобувають у війні проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах з Іраном, Північною Кореєю та іншими союзниками Росії.
Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати,
– додали в управлінні.
Нові санкції проти Росії: що відомо?
8 лютого стало відомо про підписання Володимиром Зеленським двох указів, що стосуються санкцій проти Росії.
Першим указом президент запровадив обмеження проти компаній-постачальників компонентів і виробників ракет та дронів. Інший указ передбачає заходи проти російського фінансового сектору. У списку є компанії, через які оплачують постачання компонентів для російських ракет і дронів.
6 лютого Європейська Комісія представила нові санкції проти Росії. Новий пакет містить у собі обмеження в енергетиці, фінансових послугах, та торгівлі, зокрема заборону на морські послуги для російської нафти та додаткові експортні обмеження. Його можуть ухвалити ще до 24 лютого.