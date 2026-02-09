Про це ГУР МО України повідомило у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

Про які нові підприємства у Росії стало відомо?

ГУР МОУ оприлюднило оновлені дані щодо російських компаній, які постачають безпілотні системи для потреб військ Росії у війні проти України. До переліку увійшли як відомі розробники вантажних БпЛА, так і виробники FPV-дронів та систем автопілота.

Серед нових фігурантів:

ТОВ "Агентство цифрового розвитку" – розробник вантажних БпЛА "Сварог", які використовували підрозділи морської піхоти Росії для забезпечення окупаційної армії на островах дельти Дніпра на Херсонщині.

Підприємства групи "Аеро-хіт" – розробник та виробник FPV-дронів "Велес". Вони належать сенатору Росії від Херсонської області Костянтину Басюку й отримують держфінансування з бюджету Кремля.

КБ "мікроб" – розробник серії FPV-дронів "Мікроб".

АТ "Площадь" – компанія, яка створює системи автопілота та машинного зору для безпілотників.

Наразі понад половина фігурантів не підпадає під жодні санкції, тож Росія продовжує отримувати технології та ресурси для війни в Україні.

Гурівці наголошують, що частина цих підприємств повинна бути включена до "чорних списків" бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах Заходу.

За оцінками аналітиків, досвід, який російська армія та її виробники здобувають у війні проти України, може бути використаний у майбутніх конфліктах з Іраном, Північною Кореєю та іншими союзниками Росії.

Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати,

– додали в управлінні.

Нові санкції проти Росії: що відомо?