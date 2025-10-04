Вывозят раненых, подвозят БК, минируют поля: украинские разработчики модернизируют РНК
- Украинские разработчики в Харькове модернизируют роботизированные наземные комплексы (РНК) для военных задач, таких как перевозка боеприпасов и эвакуация раненых.
- Производство адаптирует комплексы под запросы защитников, постоянно совершенствуя их для лучшей маневренности и дальности, и уже перевело некоторые на оптоволокно.
В Харькове украинские разработчики модернизируют и масштабируют производство РНК для украинских защитников. Они принимают заказы от украинских бойцов и переделывают наземные роботизированные комплексы под их запрос.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что часть из них даже удалось перевести на оптоволокно. Производство производит и меньшие, и большие комплексы.
Как украинские разработчики модернизируют РНК?
По словам корреспондента, РНК завозят на фронт боеприпасы, эвакуируют раненых и минируют территории. Основатель команды по производству РНК "Bender.Robots" начинал свой путь с производства FPV-дронов, которые изготавливали из сантехнических труб. Сейчас же изготавливают РНК и отправляют украинским бригадам.
"Это Харьковское предприятие производит несколько десятков больших РНК и примерно сотню меньших. И все это за месяц. Команда готова работать на волонтерских началах, но, конечно, нуждается в заказах. Ведь нужно развиваться", – сказала она.
Черненко отметила, что модернизация этих комплексов происходит постоянно. Производители пытаются сделать так, чтобы они могли лучше маневрировать, преодолевать большое расстояние и поднимать тяжелый груз. Важным является и то, что "Bender.Robots" уже перевела некоторые наземные РНК на оптоволокно, в чем очень нуждались военные.
От одного подразделения мы получили отзыв, что они выполнили две миссии на одной модели РНК – вывезли раненого и сделали логистическую миссию. На ней теперь мы должны установить современную связь, которая позволит управлять из разных городов Украины,
– рассказал Дмитрий, представитель фирмы-разработчика.
Корреспондентка добавила, что производство прислушивается к любым пожеланиям украинских защитников, поэтому нельзя сказать, что есть конкретная серия РНК. Ведь всегда что-то меняется.
