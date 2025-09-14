Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что бойцам удобно работать с подобными разработками. Бойцы "Хартии" не имеют нареканий и понимают, что Украине стоит продолжать развивать собственный поетнциал.

Смотрите также Россия отработала удары "Кинжалами" по НАТО в рамках учений

Какова пушка "Богдана-Б" в действии?

По словам корреспондента, украинские военные эффективно работают именно с украинским оружием. Во-первых, оно является новым. Во-вторых, инженеры учитывают пожелания защитников и всегда готовы что-то модернизировать и переделать. Кроме того, к украинскому оружию всегда есть снаряды, а процесс ремонта гораздо легче и быстрее.

Бойцы "Хартии" сейчас находятся на Харьковщине, артиллеристы уже давно начали использовать пушку "Богдан-Б" украинской разработки.

Сегодня было 2 попадания. Сколько выстрелов – столько попаданий. Никаких нареканий на эту пушку не имеем. Есть гордость, что мы можем делать такие пушки,

– отметил наводчик пушки "Тень".

Наводчик "Кабан" отметил, что военным удалось попасть с помощью пушки в многоэтажку – там было скопление оккупационных войск. Вероятно, в доме скрывались российские операторы беспилотников.

Тво командира батареи "Кучер" заметил, что на их направлении постоянно продолжаются бои. Враг пытается продвигаться, но ему это не удается из-за работы украинской артиллерии.

"Богдан-Б" очень точная. Когда ребята знают, что и как выполнять, если наводчик обучен, пушка будет бить в самое сердце врага,

– сказал он.

Старший офицер батареи "Ант" добавил, что военные понимают важность украинского производства. Ведь не стоит возлагать надежды только на поддержку партнеров.

Украинское оружие: что известно о последних разработках?