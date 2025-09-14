Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що бійцям зручно працювати з подібними розробками. Бійці "Хартії" не мають нарікань та розуміють, що Україні варто продовжувати розвивати власний поетнціал.

Якою є гармата "Богдана-Б" в дії?

За словами кореспондентки, українські військові ефективно працюють саме з українською зброєю. По-перше, вона є новою. По-друге, інженери враховують побажання захисників та завжди готові щось модернізувати і переробити. Крім того, до української зброї завжди є снаряди, а процес ремонту набагато легший та швидший.

Бійці "Хартії" зараз перебувають на Харківщині, артилеристи вже давніше почали використовувати гармату "Богдан-Б" української розробки.

Сьогодні було 2 влучання. Скільки пострілів – стільки влучань. Ніяких нарікань на цю гармату не маємо. Є гордість, що ми можемо робити такі гармати,

– наголосив навідник гармати "Тінь".

Навідник "Кабан" зазначив, що військовим вдалось влучити за допомогою гармати у багатоповерхівку – там було скупчення окупаційних військ. Ймовірно, у будинку переховувались російські оператори безпілотників.

Тво командира батареї "Кучер" зауважив, що на їхньому напрямку постійно тривають бої. Ворог намагається просуватись, але йому це не вдається через роботу української артилерії.

"Богдан-Б" дуже точна. Коли хлопці знають, що і як виконувати, якщо навідник навчений, гармата буде бити в саме серце ворога,

– сказав він.

Старший офіцер батареї "Ант" додав, що військові розуміють важливість українського виробництва. Адже не варто покладати надії лише на підтримку партнерів.

