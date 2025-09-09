Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал, что, вероятно, российские командные пункты атаковала ракета "Фламинго ракета "Фламинго". Это должно свидетельствовать, по его словам, что украинская ракетная программа развивается.

"Думаю, что это все-таки были ракеты "Фламинго", потому что мы их сейчас активнее используем. Привет тем, кто не верил в этот проект и говорил, когда эти ракеты были представлены Офисом Президента Украины, что это пустая болванка, которую, мол, показали, чтобы отвлечь внимание людей от проблем", – отметил он.

На кадрах с пусками этих ракет, по его словам, четко видно, что это "Фламинго", потому что они имеют довольно выразительную конструкцию с двигателем, вынесенным вне корпуса, и крылья.

Также появилась информация на российских Z-каналах и на украинских OSINT-каналах, что применялись "Длинные Нептуны". Однако эти данные не подтверждаются,

– объяснил военный эксперт.

Сейчас украинские силы применяют различные средства, в частности, ОТРК "Сапсан", ("Гром-2"), который является продолжением еще советской конструкторской школы и аналогом российского "Искандера", ракеты "Фламинго" и различные типы дронов, которые совершенствуются. А также "ветераны" этой войны – "Бобер", "Ниндзя", "Лютый".

Также мы используются дроны-перехватчики, когда, например, дрон типа "крыло" преследует цель, а затем FPV-дрон начинает поражать те или иные воздушные цели.

Обратите внимание! Украинские силы 8 сентября помешали удару по оккупированному Донецку. Местные жители подтвердиои, что была комбинированная атака. Попадание, в частности, произошло по бывшему заводу "Топаз", которую оккупанты использовали как пункт управления российской армии.

Относительно ракет "Фламинго", которые уже демонстрируют результат, то сейчас изготавливается по одному средству в день. Причем Украина, как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, пытается диверсифицировать свое производство. Например, в Дании изготавливается твердое топливо для этих ракет.

Наконец у нас появилось что-то тяжелее, чем дрон. Параллельно мы уничтожаем нефтеперерабатывающую отрасль и логистику России. Это уже привело к тому, что в стране-агрессоре возможно возникновение топливного кризиса,

– сказал военный эксперт.

Сейчас его испытывают на заправках только гражданское российское население. Однако он будет усиливаться и обязательно этот процесс дойдет и до российской армии.

