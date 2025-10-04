Вивозять поранених, підвозять БК, мінують поля: українські розробники модернізують РНК
- Українські розробники в Харкові модернізують роботизовані наземні комплекси (РНК) для військових завдань, таких як перевезення боєприпасів та евакуація поранених.
- Виробництво адаптує комплекси під запити захисників, постійно вдосконалюючи їх для кращої маневреності та дальності, і вже перевело деякі на оптоволокно.
В Харкові українські розробники модернізують та масштабують виробництво РНК для українських захисників. Вони приймають замовлення від українських бійців та переробляють наземні роботизовані комплекси під їхній запит.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що частину з них навіть вдалось перевести на оптоволокно. Виробництво виготовляє і менші, і більші комплекси.
Як українські розробники модернізують РНК?
За словами кореспондентки, РНК завозять на фронт боєприпаси, евакуюють поранених та мінують території. Засновник команди з виробництва РНК "Bender.Robots" розпочинав свій шлях з виробництва FPV-дронів, які виготовляли з сантехнічних труб. Зараз же виготовляють РНК та відправляють українським бригадам.
"Це Харківське підприємство виробляє кілька десятків великих РНК та приблизно сотню менших. І все це за місяць. Команда готова працювати на волонтерських засадах, але, звісно, потребує замовлень. Адже потрібно розвиватись", – сказала вона.
Черненко зазначила, що модернізація цих комплексів відбувається постійно. Виробники намагаються зробити так, щоб вони могли краще маневрувати, долати велику відстань та підіймати важчий вантаж. Важливим є й те, що "Bender.Robots" вже перевела деякі наземні РНК на оптоволокно, чого дуже потребували військові.
Від одного підрозділу ми отримали відгук, що вони виконали дві місії на одній моделі РНК – вивезли пораненого і зробили логістичну місію. На ній тепер ми маємо встановити сучасний зв'язок, який дозволить керувати з різних міст України,
– розповів Дмитро, представник фірми-розробника.
Кореспондентка додала, що виробництво дослухається до будь-яких побажань українських захисників, тому не можна сказати, що є конкретна серія РНК. Адже завжди щось змінюється.
Яку ще зброю українського виробництва використовують ЗСУ?
- Артилеристи на Харківщині використовують гармату "Богдана-Б". Бійці "Хартії" хвалять якість та ефективність розробки.
- Українські захисники також застосовують гвинтівку UAR-15 українського виробництва, вона повністю витіснила автомат Калашникова.
- Тим часом українські FPV-дрони Shrike вже знищили російський ударний гелікоптер Мі-8, вартістю понад 10 мільйонів доларів.