В Харкові українські розробники модернізують та масштабують виробництво РНК для українських захисників. Вони приймають замовлення від українських бійців та переробляють наземні роботизовані комплекси під їхній запит.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що частину з них навіть вдалось перевести на оптоволокно. Виробництво виготовляє і менші, і більші комплекси.

Як українські розробники модернізують РНК?

За словами кореспондентки, РНК завозять на фронт боєприпаси, евакуюють поранених та мінують території. Засновник команди з виробництва РНК "Bender.Robots" розпочинав свій шлях з виробництва FPV-дронів, які виготовляли з сантехнічних труб. Зараз же виготовляють РНК та відправляють українським бригадам.

"Це Харківське підприємство виробляє кілька десятків великих РНК та приблизно сотню менших. І все це за місяць. Команда готова працювати на волонтерських засадах, але, звісно, потребує замовлень. Адже потрібно розвиватись", – сказала вона.

Черненко зазначила, що модернізація цих комплексів відбувається постійно. Виробники намагаються зробити так, щоб вони могли краще маневрувати, долати велику відстань та підіймати важчий вантаж. Важливим є й те, що "Bender.Robots" вже перевела деякі наземні РНК на оптоволокно, чого дуже потребували військові.

Від одного підрозділу ми отримали відгук, що вони виконали дві місії на одній моделі РНК – вивезли пораненого і зробили логістичну місію. На ній тепер ми маємо встановити сучасний зв'язок, який дозволить керувати з різних міст України,

– розповів Дмитро, представник фірми-розробника.

Кореспондентка додала, що виробництво дослухається до будь-яких побажань українських захисників, тому не можна сказати, що є конкретна серія РНК. Адже завжди щось змінюється.

Яку ще зброю українського виробництва використовують ЗСУ?