"Дронификация" России: СМИ назвали регионы, где производят больше всего беспилотников

Министерство промышленности и торговли России решило присваивать регионам своей страны так называемый уровень "дронификации". Таким образом Кремль хочет стимулировать развитие производства БпЛА на всей российской территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

Какие регионы России лидеры по производству дронов сейчас?

Министерство промышленности и торговли России ввело рейтинг регионов, занимающихся производством беспилотников. Его будут формировать по 10 критериям, среди которых – развитая инфраструктура, доступ к финансированию и количество штатных операторов дронов.

Журналисты отмечают, что с 2026 года участие в этом рейтинге станет обязательным для всех субъектов России.

Во время первого оценивания в 2025 году участие приняли 47 регионов. Самый высокий результат получила Республика Башкортостан, а второе место разделили Самарская, Сахалинская, Новгородская, Ульяновская и Ямало-Ненецкая области. Москва заняла 9-ю позицию, а Санкт-Петербург – лишь 12-ю, хотя именно этот город получил самый высокий балл по уровню промышленной инфраструктуры.

Инициатором создания рейтинга стал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. По его словам, это "чисто гражданский проект", призван стимулировать развитие нового сектора экономики на базе беспилотников.

Впрочем, Defense News отмечает, что большинство программ по производству дронов в России имеют формально гражданское назначение, но фактически используются в военных целях – в частности в войне против Украины. Речь идет как о продаже гражданских дронов для армии, так и о правительственных инициативах по обучению школьников конструировать и эксплуатировать беспилотники.

Кроме того, в 2023 году правительство России приняло масштабную программу развития беспилотной авиации до конца десятилетия. На нее планируют потратить от 8,2 до 12,4 миллиарда долларов, а отдельным проектам в этой сфере обещают дополнительное финансирование.

Как Россия нарастила производство "Шахедов"?