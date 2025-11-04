"Дронификация" России: СМИ назвали регионы, где производят больше всего беспилотников
- Министерство промышленности и торговли России создало рейтинг регионов по уровню "дронификации" для стимулирования развития производства БПЛА.
- Самый высокий результат в рейтинге 2025 года получила Республика Башкортостан, а Москва и Санкт-Петербург заняли 9-ю и 12-ю позиции соответственно.
Министерство промышленности и торговли России решило присваивать регионам своей страны так называемый уровень "дронификации". Таким образом Кремль хочет стимулировать развитие производства БпЛА на всей российской территории.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.
Какие регионы России лидеры по производству дронов сейчас?
Министерство промышленности и торговли России ввело рейтинг регионов, занимающихся производством беспилотников. Его будут формировать по 10 критериям, среди которых – развитая инфраструктура, доступ к финансированию и количество штатных операторов дронов.
Журналисты отмечают, что с 2026 года участие в этом рейтинге станет обязательным для всех субъектов России.
Во время первого оценивания в 2025 году участие приняли 47 регионов. Самый высокий результат получила Республика Башкортостан, а второе место разделили Самарская, Сахалинская, Новгородская, Ульяновская и Ямало-Ненецкая области. Москва заняла 9-ю позицию, а Санкт-Петербург – лишь 12-ю, хотя именно этот город получил самый высокий балл по уровню промышленной инфраструктуры.
Инициатором создания рейтинга стал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак. По его словам, это "чисто гражданский проект", призван стимулировать развитие нового сектора экономики на базе беспилотников.
Впрочем, Defense News отмечает, что большинство программ по производству дронов в России имеют формально гражданское назначение, но фактически используются в военных целях – в частности в войне против Украины. Речь идет как о продаже гражданских дронов для армии, так и о правительственных инициативах по обучению школьников конструировать и эксплуатировать беспилотники.
Кроме того, в 2023 году правительство России приняло масштабную программу развития беспилотной авиации до конца десятилетия. На нее планируют потратить от 8,2 до 12,4 миллиарда долларов, а отдельным проектам в этой сфере обещают дополнительное финансирование.
Как Россия нарастила производство "Шахедов"?
Представитель ГУР Андрей Юсов в сентябре рассказывал, что сейчас производственные мощности России позволяют ей выпускать до 2 700 дронов типа "Шахед" в месяц. Однако как пояснил Юсов, Россия технически не способна ежедневно выпускать по Украине тысячи "Шахедов".
В то же время CNN писало, что Россия планирует увеличить производство беспилотников "Шахед" до более 6 тысяч в месяц. Изготовление соответствующих средств на месте является для Москвы гораздо более дешевым вариантом, чем покупать эти беспилотники непосредственно у Ирана.
Кроме того, NYT писало, что Украина активно сбивает российские дроны, но из-за растущего количества БпЛА и их совершенствования, в частности усиления способности обходить ПВО, страна сталкивается с вызовами в защите своей инфраструктуры.