24 Канал Новини світу "Дроніфікація" Росії: ЗМІ назвали регіони, де виробляють найбільше безпілотників
4 листопада, 08:51
"Дроніфікація" Росії: ЗМІ назвали регіони, де виробляють найбільше безпілотників

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Міністерство промисловості і торгівлі Росії створило рейтинг регіонів за рівнем "дроніфікації" для стимулювання розвитку виробництва БпЛА.
  • Найвищий результат у рейтингу 2025 року отримала Республіка Башкортостан, а Москва і Санкт-Петербург посіли 9-ту і 12-ту позиції відповідно.

Міністерство промисловості і торгівлі Росії вирішило присвоювати регіонам своєї країни так званий рівень "дроніфікації". Таким чином Кремль хоче стимулювати розвиток виробництва БпЛА на всій російській території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

Цікаво "Мій перший дрон звали Тоха": "Юнга", яка служить з 18 років, знищила уже 250 російських цілей 

Які регіони Росії лідери за виробництвом дронів зараз?

Міністерство промисловості й торгівлі Росії запровадило рейтинг регіонів, що займаються виробництвом безпілотників. Його формуватимуть за 10 критеріями, серед яких – розвинена інфраструктура, доступ до фінансування та кількість штатних операторів дронів. 

Журналісти наголошують, що із 2026 року участь у цьому рейтингу стане обов'язковою для всіх суб'єктів Росії. 

Під час першого оцінювання у 2025 році участь узяли 47 регіонів. Найвищий результат отримала Республіка Башкортостан, а друге місце розділили Самарська, Сахалінська, Новгородська, Ульяновська та Ямало-Ненецька області. Москва посіла 9-ту позицію, а Санкт-Петербург – лише 12-ту, хоча саме це місто отримало найвищий бал за рівнем промислової інфраструктури. 

Ініціатором створення рейтингу став заступник міністра промисловості й торгівлі Росії Василь Шпак. За його словами, це "суто цивільний проєкт", покликаний стимулювати розвиток нового сектору економіки на базі безпілотників. 

Втім, Defense News наголошує, що більшість програм із виробництва дронів у Росії мають формально цивільне призначення, але фактично використовуються у військових цілях – зокрема у війні проти України. Йдеться як про продаж цивільних дронів для армії, так і про урядові ініціативи з навчання школярів конструювати та експлуатувати безпілотники. 

Крім того, у 2023 році уряд Росії ухвалив масштабну програму розвитку безпілотної авіації до кінця десятиліття. На неї планують витратити від 8,2 до 12,4 мільярда доларів, а окремим проєктам у цій сфері обіцяють додаткове фінансування.

Як Росія наростила виробництво "Шахедів"?

  • Представник ГУР Андрій Юсов у вересні розповідав, що нині виробничі потужності Росії дозволяють їй випускати до 2 700 дронів типу "Шахед" на місяць. Однак як пояснив Юсов, Росія технічно не здатна щоденно випускати по Україні тисячі "Шахедів".

  • Водночас CNN писало, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників "Шахед" до понад 6 тисяч на місяць. Виготовлення відповідних засобів на місці є для Москви набагато дешевшим варіантом, ніж купувати ці безпілотники безпосередньо в Ірану. 

  • Окрім того, NYT писало, що Україна активно збиває російські дрони, але через зростальну кількість БпЛА і їх вдосконалення, зокрема посилення здатності обходити ППО, країна стикається з викликами в захисті своєї інфраструктури.