Даже не ракетные обстрелы: в "Технологических силах Украины" назвали проблемы оборонного бизнеса
- Оборонный бизнес Украины сталкивается с проблемами, из-за которых частные компании рассматривают релокацию за границу.
- Государству предлагаются шаги для улучшения ситуации, в частности доступ к международным рынкам, прогнозируемые контракты и преференции частным компаниям.
- Украина имеет потенциал стать ключевым экспортером оружия благодаря партнерству с западным миром и репутационному преимуществу.
Украинские производители вооружения помогают Силам обороны нашей страны противостоять врагу, обеспечивая их, в частности, военными технологиями. Однако часто предприятия сталкиваются с проблемами, которые требуют решения для их более эффективной работы.
Исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко рассказала 24 Каналу, какие шаги государства позволили бы улучшить работу оборонной отрасли. Также в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз с начала полномасштабного вторжения и в 2025 году достигла объема в 35 миллиардов долларов.
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Пытаемся изменить эту ситуацию
Михалко отметила, что одна из проблем, с которой сталкиваются частные оборонные предприятия в Украине, в частности отрасль производства дронов и РЭБ, это необходимость релоцировать бизнес за границу.
Мы проводили опрос в 2024 году и в начале 2025-го, планируют ли производители релокацию и уже ее осуществили. Ответили "да" 85% предприятий. К сожалению, вероятно, количество компаний, которые уже релокировались, увеличивается,
– подчеркнула она.
Главной причиной релокации является закрытый экспорт и закрытые международные рынки.
Даже ракетные обстрелы врага пугают наши предприятия меньше, чем недоступность международных рынков сбыта,
– объяснила исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины".
Потому что, по ее словам, когда предприятия имеют недозагруженное производство, то вынуждены или его сокращать в Украине, увольнять людей, или же выезжать в страны, где экспорт разрешен и есть возможность реализовывать излишек продукции в других государствах. Или начинать разрабатывать новые образцы вооружения, которые не являются аффилированными с Украиной, и таким образом получать ресурсы для развития технологий.
"Мы пытаемся изменить эту ситуацию и, в частности по этой причине адвокатируем идею экспорта", – сказала Михалко.
Обратите внимание! Владимир Зеленский в октябре 2024 года отмечал, что "исключает момент экспорта" украинских дронов, ведь он очень опасен. Экспорт возможен только в страны "Рамштайн", иначе дроны украинских производителей могут оказаться в России.
Важные шаги для улучшения
Также исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" обозначила шаги со стороны государства, которые могли бы улучшить эффективность работы украинского оборонного бизнеса и убедить его не релоцироваться за границу.
- Первый шаг – дать предприятиям доступ к международным рынкам и позволить в полной мере партнерство частного сектора Украины со странами ЕС, государствами-членами НАТО, с США.
- Второй шаг – сделать контракты прогнозируемыми и отвязаться от одного бюджетного года, сделав долговременные многолетние соглашения, которые должны дать сектору прогнозируемость.
- Третий шаг – сделать больше преференций частным компаниям, ведь они эффективнее в плане технологий, и сделать украинскую локализацию выгодной для компаний. Это даст большой толчок развитию индустрии.
Украина, по ее мнению, могла бы стать ключевым экспортером оружия в мире, потому что имеет значительные преимущества по сравнению с Россией.
Украина является партнером западного мира, а у России этого нет. Соответственно можем осваивать рынки сбыта Европейского Союза и конкурировать с Россией на Ближнем Востоке,
– подчеркнула Екатерина Михалко.
Она добавила, что также Украина имеет доступ к компонентам, необходимых для производства вооружения. Также у Киева есть репутационное преимущество и он является надежным партнером.
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