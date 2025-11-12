Прокуроры просили за него 254 миллиона гривен: суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко

Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения Игорю Фурсенко, бухгалтеру схем Тимура Миндича. Его подозревают по делу о возможной коррупции на контрактах Энергоатома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию судебного заседания в ВАКС.

Какую меру пресечения избрали Фурсенко?

ВАКС избрал меру пресечения Игорю Фурсенко – содержание под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре просили для него 60 дней ареста или залог в 254 миллиона гривен. Адвокаты Марк Герасименко и Роман Петрив заявили, что будут подавать апелляцию.

Сам подозреваемый заявил, что денег для внесения залога нет.

Стоит отметить, что на пленках, которые получили НАБУ и САП, Фурсенко имеет прозвище "Решик". По версии следствия он является бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами "такое себе удовольствие".

Как сообщил прокурор, у "Решика" изъяли 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов наличности. Мужчина также владеет автомобилями Lexus и Porsche Macan на более 5 миллионов гривен, а с 1998 года заработал около 16 миллионов гривен.