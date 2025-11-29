"Пропаганда очень глубоко укоренилась": как режим Орбана настраивает венгров против Украины
- Проорбановская пропаганда в Венгрии имеет значительное влияние на общество из-за больших финансовых вложений.
- Каталин Чех утверждает, что эта пропаганда не отражает истинных настроений венгров, которые проявили солидарность во время кризиса с беженцами.
Проорбановская пропаганда имеет значительное влияние на венгров. Венгерский политик рассказала, какие информационные вызовы для проукраинских сил есть в Венгрии.
Пропаганда и заявления Орбана, по ее словам, не отражают истинных настроений венгров. Об этом венгерский парламентарий и соучредитель партии "Гуманисты" Каталин Чех рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Насколько мощной является орбановская пропаганда в Венгрии?
Венгерский парламентарий Каталин Чех заявила, что проорбановская пропаганда имеет значительное влияние на венгерское общество, поскольку на нее выделяются большие средства. Впрочем, по ее словам, это не отражает истинные настроения венгров.
Если вспомнить, как мы встречали беженцев после начала полномасштабной войны – я сама была на границе и видела, как восточные регионы Венгрии, местные общины, объединялись, принимали людей в школах и вместе готовили для них еду. Именно это и является настоящим лицом Венгрии. Поэтому я имею огромную надежду на наше общество – на изменения и на примирение после выборов,
– отметила она.
Путин не исключил, что переговоры с США приведут к саммиту в Будапеште
Путин заявил, что переговоры между США и Россией могут привести к саммиту в Будапеште саммиту в Будапеште, и эта идея принадлежала Трампу.
Премьер Венгрии Орбан подтвердил готовность его страны принять саммит в Будапеште.