"Пропаганда дуже глибоко вкоренилася": як режим Орбана налаштовує угорців проти України

Проорбанівська пропаганда має значний вплив на угорців. Угорська політикиня розповіла, які інформаційні виклики для проукраїнських сил є в Угорщині.

Пропаганда та заяви Орбана, за її словами, не відображають справжніх настроїв угорців. Про це угорська парламентарка та співзасновниця партії "Гуманісти" Каталін Чех розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Наскільки потужною є орбанівська пропаганда в Угорщині?

Угорська парламентарка Каталін Чех заявила, що проорбанівська пропаганда має значний вплив на угорське суспільство, оскільки на неї виділяються великі кошти. Втім, за її словами, це не відображає справжні настрої угорців.

Якщо згадати, як ми зустрічали біженців після початку повномасштабної війни – я сама була на кордоні й бачила, як східні регіони Угорщини, місцеві громади, гуртувалися, приймали людей у школах і разом готували для них їжу. Саме це і є справжнім обличчям Угорщини. Тому я маю величезну надію на наше суспільство – на зміни й на примирення після виборів,

– зазначила вона.

