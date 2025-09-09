Защитники продолжают сдерживать натиск врага на Добропольском направлении. За месяц активных боевых действий подразделения 1-го корпуса НГУ вместе со смежными и подчиненными подразделениями взяли в плен 69 оккупантов.

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в "Азове", передает 24 Канал. Нацгвардейцы опубликовали соответствующее видео.

Смотрите также Прорыв под Добропольем, бои за Покровск, нехватка пехоты: интервью с "Перуном", командиром 1-го ОШП

Как россияне попали в плен под Добропольем?

Очередная атака российских военных в Донецкой области провалилась. Силы обороны стабилизировали ситуацию вблизи Доброполья.

На опубликованном видео – группа российских военнопленных из полосы ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов". В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

В погоне за "успехами" российское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донецкой области – Доброполье,

– говорится в заявлении защитников.

Пленные россияне поблагодарили украинцев: смотрите видео

К слову, в "Азове" для оккупантов в очередной раз напомнили – сдаться это единственный шанс выжить.

Ситуация в Донецкой области: главные новости