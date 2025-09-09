Провал атаки під Добропіллям: азовці показали полонених на напрямку окупантів
- За місяць бойових дій підрозділи 1-го корпусу НГУ взяли в полон 69 російських окупантів під Добропіллям.
- "Азов" опублікував відео, на якому полонені росіяни дякують українцям за поводження згідно з Женевськими конвенціями.
Захисники продовжують стримувати натиск ворога на Добропільському напрямку. За місяць активних бойових дій підрозділи 1-го корпусу НГУ разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами взяли в полон 69 окупантів.
Про це у вівторок, 9 вересня, повідомили в "Азові", передає 24 Канал. Нацгвардійці опублікували відповідне відео.
Як росіяни потрапили в полон під Добропіллям?
Чергова атака російських військових на Донеччині провалилася. Сили оборони стабілізували ситуацію поблизу Добропілля.
На опублікованому відео – група російських військовополонених зі смуги відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов". У полон їх взяли воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.
В гонитві за "успєхамі" російське командування відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини – Добропілля,
– йдеться в заяві захисників.
Полонені росіяни подякували українцям: дивіться відео
До слова, в "Азові" для окупантів укотре нагадали – здатися це єдиний шанс вижити.
Ситуація в Донецькій області: головні новини
- За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, через дії українських сил противник вимушений відкласти наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи на Донеччину. Адже там протягом серпня вдалося звільнити низку населених пунктів і відновити контроль над 58 кілометрами території.
- Сили 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне в Донецькій області.
- Володимир Зеленський відкинув ідею поступок територіями на користь Росії, наголошуючи на ненадійності гарантій з боку Кремля. Володимир Путін нібито ризикує втратити мільйони військових, якщо намагатиметься захопити Донбас.