Захисники продовжують стримувати натиск ворога на Добропільському напрямку. За місяць активних бойових дій підрозділи 1-го корпусу НГУ разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами взяли в полон 69 окупантів.

Про це у вівторок, 9 вересня, повідомили в "Азові", передає 24 Канал. Нацгвардійці опублікували відповідне відео.

Як росіяни потрапили в полон під Добропіллям?

Чергова атака російських військових на Донеччині провалилася. Сили оборони стабілізували ситуацію поблизу Добропілля.

На опублікованому відео – група російських військовополонених зі смуги відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов". У полон їх взяли воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

В гонитві за "успєхамі" російське командування відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини – Добропілля,

– йдеться в заяві захисників.

Полонені росіяни подякували українцям: дивіться відео

До слова, в "Азові" для окупантів укотре нагадали – здатися це єдиний шанс вижити.

Ситуація в Донецькій області: головні новини