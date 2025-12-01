Ситуация тяжелая: военный эксперт оценил масштаб угрозы для Гуляйполя

На участке между поселком Покровским и Гуляйполем произошел провал обороны из-за несогласованного отхода подразделения, что оставило фланг без прикрытия. Однако бойцам 33-го отдельного штурмового полка удалось стабилизировать ситуацию.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что выбивать врага из прорыва всегда значительно труднее и кровопролитнее, чем удерживать оборону.

Почему участок возле Гуляйполя оказался под угрозой охвата?

Когда на ротном или батальонном уровне по разным причинам теряется управление, подразделение начинает дезориентироваться. В результате роты могут покидать позиции несанкционированно, потому что бойцы просто не понимают, что делать.

После провала на участке между Покровским и Гуляйполем возникла значительная брешь 20 километров, которую пришлось срочно восстанавливать.

Гуляпольский укрепрайон остается под угрозой охвата с флангов. Фактически россияне пытаются перерезать коммуникации Покровское – Гуляйполе и таким образом зайти в тыл, заставив отходить дальше. Ситуация там тяжелая,

– отметил Лакийчук.

Подобные ситуации случались ранее, в частности под Лисичанском и Северодонецком.

Как только враг заметил прорыв, то сразу ввел силы, чтобы ударить во фланг подразделения, который наступал. В результате это создало эффект "отбивания" атаки.

"Хорошо, если удалось закрыть этот участок с минимальными потерями", – сказал Лакийчук.

Что еще известно о ситуации возле Гуляйполя?