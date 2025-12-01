Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что выбивать врага из прорыва всегда значительно труднее и кровопролитнее, чем удерживать оборону.
Почему участок возле Гуляйполя оказался под угрозой охвата?
Когда на ротном или батальонном уровне по разным причинам теряется управление, подразделение начинает дезориентироваться. В результате роты могут покидать позиции несанкционированно, потому что бойцы просто не понимают, что делать.
После провала на участке между Покровским и Гуляйполем возникла значительная брешь 20 километров, которую пришлось срочно восстанавливать.
Гуляпольский укрепрайон остается под угрозой охвата с флангов. Фактически россияне пытаются перерезать коммуникации Покровское – Гуляйполе и таким образом зайти в тыл, заставив отходить дальше. Ситуация там тяжелая,
– отметил Лакийчук.
Подобные ситуации случались ранее, в частности под Лисичанском и Северодонецком.
Как только враг заметил прорыв, то сразу ввел силы, чтобы ударить во фланг подразделения, который наступал. В результате это создало эффект "отбивания" атаки.
"Хорошо, если удалось закрыть этот участок с минимальными потерями", – сказал Лакийчук.
Что еще известно о ситуации возле Гуляйполя?
- Украинские войска сдержали продвижение россиян в направлении Гуляйполя, однако ситуация там все еще напряженная.
- Представитель Сил обороны Юга Волошин отметил, что боев в самом Гуляйполе нет и противник в город не вошел и понес потери, которые превысили тысячу человек.
- Украинские военные сейчас формируют новую оборонительную линию, чтобы сдержать дальнейшее давление российских сил.