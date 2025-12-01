Ситуація важка: військовий експерт оцінив масштаб загрози для Гуляйполя
- На ділянці між Покровським і Гуляйполем стався провал оборони через неузгоджений відхід підрозділу, але 33-му окремому штурмовому полку вдалося стабілізувати ситуацію.
- Гуляпільський укріпрайон залишається під загрозою охоплення з флангів, оскільки росіяни намагаються перерізати комунікації.
На ділянці між селищем Покровським і Гуляйполем стався провал оборони через неузгоджений відхід підрозділу, що залишило фланг без прикриття. Проте бійцям 33-го окремого штурмового полку вдалося стабілізувати ситуацію.
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що вибивати ворога з прориву завжди значно важче й кровопролитніше, ніж утримувати оборону.
Чому ділянка біля Гуляйполя опинилася під загрозою охоплення?
Коли на ротному чи батальйонному рівні з різних причин втрачається управління, підрозділ починає дезорієнтуватися. У результаті роти можуть залишати позиції несанкціоновано, бо бійці просто не розуміють, що робити.
Після провалу на ділянці між Покровським і Гуляйполем виникла значна прогалина 20 кілометрів, яку довелося терміново відновлювати.
Гуляпільський укріпрайон залишається під загрозою охоплення з флангів. Фактично росіяни намагаються перерізати комунікації Покровське – Гуляйполе і таким чином зайти у тил, примусивши відходити далі. Ситуація там важка,
– зазначив Лакійчук.
Подібні ситуації траплялися раніше, зокрема під Лисичанськом і Сіверодонецьком.
Як тільки ворог помітив прорив, то одразу ввів сили, щоб ударити у фланг підрозділу, який наступав. У результаті це створило ефект "відбивання" атаки.
"Добре, якщо вдалося закрити цю ділянку з мінімальними втратами", – сказав Лакійчук.
Що ще відомо про ситуацію біля Гуляйполя?
- Українські війська стримали просування росіян у напрямку Гуляйполя, однак ситуація там усе ще напружена.
- Речник Сил оборони Півдня Волошин наголосив, що боїв у самому Гуляйполі немає і противник до міста не увійшов і зазнав втрат, які перевищили тисячу осіб.
- Українські військові зараз формують нову оборонну лінію, щоб стримати подальший тиск російських сил.