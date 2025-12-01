Ситуація важка: військовий експерт оцінив масштаб загрози для Гуляйполя

На ділянці між селищем Покровським і Гуляйполем стався провал оборони через неузгоджений відхід підрозділу, що залишило фланг без прикриття. Проте бійцям 33-го окремого штурмового полку вдалося стабілізувати ситуацію.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що вибивати ворога з прориву завжди значно важче й кровопролитніше, ніж утримувати оборону.

Дивіться також: Росіяни продовжують штурми: Сили оборони зупинили ворога на підступах до Гуляйполя

Чому ділянка біля Гуляйполя опинилася під загрозою охоплення?

Коли на ротному чи батальйонному рівні з різних причин втрачається управління, підрозділ починає дезорієнтуватися. У результаті роти можуть залишати позиції несанкціоновано, бо бійці просто не розуміють, що робити.

Після провалу на ділянці між Покровським і Гуляйполем виникла значна прогалина 20 кілометрів, яку довелося терміново відновлювати.

Гуляпільський укріпрайон залишається під загрозою охоплення з флангів. Фактично росіяни намагаються перерізати комунікації Покровське – Гуляйполе і таким чином зайти у тил, примусивши відходити далі. Ситуація там важка,

– зазначив Лакійчук.

Подібні ситуації траплялися раніше, зокрема під Лисичанськом і Сіверодонецьком.

Як тільки ворог помітив прорив, то одразу ввів сили, щоб ударити у фланг підрозділу, який наступав. У результаті це створило ефект "відбивання" атаки.

"Добре, якщо вдалося закрити цю ділянку з мінімальними втратами", – сказав Лакійчук.

Що ще відомо про ситуацію біля Гуляйполя?