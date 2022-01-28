Прошел Иловайск, плен, но погиб от рук товарища: детали о жертве стрельбы в Днепре

В результате стрельбы в Днепре погибли 5 человек, среди которых Александр Буганов. Мужчина прошел Иловайск, побывал в плену боевиков и погиб от пули сослуживца.

Старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула. Трагедия произошла 27 января – именно во время его смены.

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Прошел Иловайск и плен: что известно о Буганове

Александр Буганов был кадровым военным. Друг погибшего рассказал, что мужчина служил во Внутренних войсках еще до 2014 года.

Мы вместе работали в военной части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Затем их отправили в АТО на Донбасс,

– поделился товарищ.

Буганов был в Иловайске, попал в плен к боевикам. "Я никогда не расспрашивал его о том времени, проведенном в плену. Для него это была трудная тема, поэтому мы не говорили об этом", – уточнил друг мужчины.

После возвращения с войны Буганов остался в армии, однако перевелся в другую часть Днепра.

Увлекался мотоциклами, походами

Мужчина увлекался мотоциклами, мог целыми днями пропадать в гараже, ремонтируя их. На его странице в фейсбуке много фотографий с любимым байком. Кроме того, военный любил походы и осенью 2021 года поднялся на Говерлу.

Он был очень положительным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю тому, что рассказывают о каких-то неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей,

– добавил его товарищ.

Буганов был женат, у него остались 2 маленьких дочери.

Мужчина увлекался мотоциклами / Фейсбук Александра Буганова

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