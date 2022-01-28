Прошел Иловайск, плен, но погиб от рук товарища: детали о жертве стрельбы в Днепре
Источник:"Обозреватель"
В результате стрельбы в Днепре погибли 5 человек, среди которых Александр Буганов. Мужчина прошел Иловайск, побывал в плену боевиков и погиб от пули сослуживца.
Старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула. Трагедия произошла 27 января – именно во время его смены.
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Прошел Иловайск и плен: что известно о Буганове
Александр Буганов был кадровым военным. Друг погибшего рассказал, что мужчина служил во Внутренних войсках еще до 2014 года.
Мы вместе работали в военной части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Затем их отправили в АТО на Донбасс,
– поделился товарищ.
Буганов был в Иловайске, попал в плен к боевикам. "Я никогда не расспрашивал его о том времени, проведенном в плену. Для него это была трудная тема, поэтому мы не говорили об этом", – уточнил друг мужчины.
После возвращения с войны Буганов остался в армии, однако перевелся в другую часть Днепра.
Увлекался мотоциклами, походами
Мужчина увлекался мотоциклами, мог целыми днями пропадать в гараже, ремонтируя их. На его странице в фейсбуке много фотографий с любимым байком. Кроме того, военный любил походы и осенью 2021 года поднялся на Говерлу.
Он был очень положительным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю тому, что рассказывают о каких-то неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей,
– добавил его товарищ.
Буганов был женат, у него остались 2 маленьких дочери.
Мужчина увлекался мотоциклами / Фейсбук Александра Буганова
К теме Не знаю, как я буду жить, – мать убитого в Днепре военного поделилась воспоминаниями о сынеОбратите внимание! Кроме Буганова, в результате стрельбы погибли еще 4 человека: 21-летний старший солдат Леонид Черник – родом из Новой Каховки на Херсонщине, 21-летний младший сержант Александр Драган – из Березиного Одесской области, старший солдат Артем Левковский, контролер КПП Вера Лебединец. С ними будут прощаться 29 января.
Стрельба на "Южмаше" в Днепре: коротко
- В ночь на 27 января срочник Артем Рябчук открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были караулить на заводе "Южмаш". Кроме 5 погибших, в стрельбе пострадали 5 человек.
- После содеянного Рябчук вместе с оружием покинул завод. Однако впоследствии нацгвардеец попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится. Его задержали в селе Подгородном в Днепропетровской области.
- Рябчуку выдвинули подозрение сразу по трем статьям. 28 января ему должны избрать меру пресечения. Следователи будут просить арест без права внесения залога.