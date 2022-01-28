Пройшов Іловайськ, полон, але загинув від рук товариша: деталі про жертву стрілянини в Дніпрі
Джерело:"Обозреватель"
Внаслідок стрілянини у Дніпрі загинули 5 людей, серед яких Олександр Буганов. Чоловік пройшов Іловайськ, побував у полоні бойовиків, та загинув від кулі товариша по службі.
Старший лейтенант Олександр Буганов був начальником варти. Трагедія трапилася 27 січня – саме під час його зміни.
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Пройшов Іловайськ і полон: що відомо про Буганова
Олександр Буганов був кадровим військовим. Друг загиблого розповів, що чоловік служив у Внутрішніх військах ще до 2014 року.
Ми разом працювали у військовій частині 3056 у Херсоні. Я звільнився, а він залишився. Потім їх відправили в АТО на Донбас,
– поділився товариш.
Буганов був в Іловайську, потрапив у полон до бойовиків. "Я ніколи не розпитував його про той час, проведений у полоні. Для нього це була важка тема, тому ми не розмовляли про це", – уточнив друг чоловіка.
Після повернення з війни Буганов залишився в армії, однак перевівся в іншу частину Дніпра.
Захоплювався мотоциклами, походами
Чоловік захоплювався мотоциклами, міг днями пропадати в гаражі, ремонтуючи їх. На його сторінці у фейсбуці є багато фотографій з улюбленим байком. Крім того, військовий любив походи та восени 2021 року піднявся на Говерлу.
Він був дуже позитивною і веселою людиною, любив пожартувати. Я не вірю тому, що розповідають про якісь нібито нестатутні стосунки в їхній частині. Він не з таких людей,
– додав його товариш.
Буганов був одружений, у нього залишися 2 маленькі доньки.
Чоловік захоплювався мотоциклами / Фейсбук Олександра Буганова
До теми Не знаю, як я далі буду жити, – мати вбитого у Дніпрі військового поділилася спогадами про синаЗверніть увагу! Окрім Буганова, внаслідок стрілянини загинули ще 4 людей: 21-річний старший солдат Леонід Черник – родом з Нової Каховки на Херсонщині, 21-річний молодший сержант Олександр Драган – з Березиного Одеської області, старший солдат Артем Левківський, контролерка КПП Віра Лебединець. З ними прощатимуться 29 січня.
Стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі: коротко
- У ніч на 27 січня строковик Артем Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцях, що мали нести варту на заводі "Південмаш". Окрім 5 загиблих, у стрілянині постраждали 5 людей.
- Після скоєного Рябчук разом зі зброєю покинув завод. Проте згодом нацгвардієць попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває. Його затримали у селі Підгородному на Дніпропетровщині.
- Рябчуку висунули підозру одразу за трьома статтями. 28 січня йому мають обрати запобіжний захід. Слідчі проситимуть арешт без права внесення застави.