5 февраля, 14:50
"Прошли действительно конструктивно": Буданов сделал первое заявление о переговорах
В Абу-Даби 4 –5 февраля состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что встреча была конструктивной.
Об этом Буданов сказал в комментарии "РБК-Украина".
Как прошли переговоры в ОАЭ?
Кирилл Буданов был участником украинской делегации на переговорах.
Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество,
– сказал он.