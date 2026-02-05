Укр Рус
5 февраля, 14:50
"Прошли действительно конструктивно": Буданов сделал первое заявление о переговорах

Полина Буянова

В Абу-Даби 4 –5 февраля состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что встреча была конструктивной.

Об этом Буданов сказал в комментарии "РБК-Украина".

Как прошли переговоры в ОАЭ?

Кирилл Буданов был участником украинской делегации на переговорах.

Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество,
– сказал он.

 