"Прошли действительно конструктивно": Буданов сделал первое заявление о переговорах

В Абу-Даби 4 –5 февраля состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что встреча была конструктивной.

Об этом Буданов сказал в комментарии "РБК-Украина". Как прошли переговоры в ОАЭ? Кирилл Буданов был участником украинской делегации на переговорах. Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество,

– сказал он.