"Пройшли дійсно конструктивно": Буданов зробив першу заяву про переговори

В Абу-Дабі 4 – 5 лютого відбулися тристоронні переговори за участі делегацій України, Росії та США. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зустріч була конструктивною.

Про це Буданов сказав в коментарі "РБК-Україна".

Читайте також Другий раунд перемовин України, США та Росії в Еміратах закінчився: головні заяви делегацій

Як пройшли переговори в ОАЕ?

Кирило Буданов був учасником української делегації на переговорах.

Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво,

– сказав він.

Відомо також, що в ході зустрічей Україна і Росія за посередництва США домовилися про обмін 314 полоненими. Про таке поінформував член американської команди Стів Віткофф.

За його словами, обговорення між сторонами продовжаться – впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.

Головний перемовник Путіна Дмитрієв також заявив про "певний прогрес" у тристоронніх зустрічах в ОАЕ. Однак він висловив своє незадоволення діями Європи, яка нібито разом із Британією намагається впливати на процес мирних переговорів.

Росія змінила свої вимоги?