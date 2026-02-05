Укр Рус
5 лютого, 14:50
"Пройшли дійсно конструктивно": Буданов зробив першу заяву про переговори

Поліна Буянова
Основні тези
  • В Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори за участі України, Росії та США, які були конструктивними за словами Кирила Буданова.
  • Під час зустрічей було домовлено про обмін 314 полоненими, і очікується подальший прогрес у переговорах.

В Абу-Дабі 4 – 5 лютого відбулися тристоронні переговори за участі делегацій України, Росії та США. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зустріч була конструктивною.

Про це Буданов сказав в коментарі "РБК-Україна".

Як пройшли переговори в ОАЕ?

Кирило Буданов був учасником української делегації на переговорах.

Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво, 
– сказав він.

Відомо також, що в ході зустрічей Україна і Росія за посередництва США домовилися про обмін 314 полоненими. Про таке поінформував член американської команди Стів Віткофф. 

За його словами, обговорення між сторонами продовжаться – впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.

Головний перемовник Путіна Дмитрієв також заявив про "певний прогрес" у тристоронніх зустрічах в ОАЕ. Однак він висловив своє незадоволення діями Європи, яка нібито разом із Британією намагається впливати на процес мирних переговорів.

Росія змінила свої вимоги?

  • За повідомленнями російських пропагандистських медіа, Москва вимагає міжнародного визнання Донбасу російською територією як частини потенційної угоди.
     

  • В матеріалі не уточнюється, що які саме країни маються на увазі: чи йдеться про держави, які зараз ведуть переговори чи Росія домагається міжнародного визнання на рівні ООН.
     

  • Раніше в так званому мирному плані Трампа, який публікували ЗМІ, також передбачалося визнання американцями російської юрисдикції над захопленими територіями.