"Пройшли дійсно конструктивно": Буданов зробив першу заяву про переговори
- В Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори за участі України, Росії та США, які були конструктивними за словами Кирила Буданова.
- Під час зустрічей було домовлено про обмін 314 полоненими, і очікується подальший прогрес у переговорах.
В Абу-Дабі 4 – 5 лютого відбулися тристоронні переговори за участі делегацій України, Росії та США. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зустріч була конструктивною.
Про це Буданов сказав в коментарі "РБК-Україна".
Як пройшли переговори в ОАЕ?
Кирило Буданов був учасником української делегації на переговорах.
Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво,
– сказав він.
Відомо також, що в ході зустрічей Україна і Росія за посередництва США домовилися про обмін 314 полоненими. Про таке поінформував член американської команди Стів Віткофф.
За його словами, обговорення між сторонами продовжаться – впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.
Головний перемовник Путіна Дмитрієв також заявив про "певний прогрес" у тристоронніх зустрічах в ОАЕ. Однак він висловив своє незадоволення діями Європи, яка нібито разом із Британією намагається впливати на процес мирних переговорів.
Росія змінила свої вимоги?
За повідомленнями російських пропагандистських медіа, Москва вимагає міжнародного визнання Донбасу російською територією як частини потенційної угоди.
В матеріалі не уточнюється, що які саме країни маються на увазі: чи йдеться про держави, які зараз ведуть переговори чи Росія домагається міжнародного визнання на рівні ООН.
Раніше в так званому мирному плані Трампа, який публікували ЗМІ, також передбачалося визнання американцями російської юрисдикції над захопленими територіями.