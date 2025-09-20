Одесситы просят президента Зеленского создать в городе военную администрацию. Соответствующее вече прошло 20 сентября.

Одесситы, среди которых военные, ветераны, общественные активисты, считают это необходимым решением из-за неудовлетворительной работы действующего мэра Геннадия Труханова, передает 24 Канал.

Почему одесситы выступают против Труханова?

Одесситы указывают на разжигание Трухановым пророссийских настроений и его пренебрежительное отношение к военнослужащим ВСУ.

Они также отмечают подрыв мобилизационных мероприятий из-за коррупционных схем бронирования в сфере ЖКХ Одессы, а еще отмечают системную бездеятельность органов местного самоуправления в вопросах обеспечения обороноспособности, общественного порядка и стабильной жизнедеятельности общества и Сил обороны в условиях военного времени.

Участники вече считают, что все это представляет прямую угрозу национальной безопасности Украины. Они убеждены, что создание военной администрации в Одессе является необходимым шагом для безопасности государства и эффективного управления обществом.

Труханов набросился на военного из-за памятника Пушкину

В конце июня в Одессе возник конфликт между лейтенантом ВСУ Мирославом Отковичем и мэром города Геннадием Трухановым относительно идеологических маркеров России в городе. В частности, речь шла о памятнике российскому поэту Пушкину напротив выставки обломков ракет.

Труханов тогда ответил, что Пушкин – адепт "русского мира" и идеологический маркер только для Отковича. Сам мэр добавил, что считает российского поэта таким, принадлежащим к культурному наследию.