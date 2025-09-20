Одесити просять президента Зеленського утворити в місті військову адміністрацію. Відповідне віче пройшло 20 вересня.

Одесити, серед яких військові, ветерани, громадські активісти, вважають це необхідним рішенням через незадовільну роботу діючого мера Геннадія Труханова, передає 24 Канал.

Чому одесити виступають проти Труханова?

Одесити вказують на розпалювання Трухановим проросійських настроїв та його зневажливе ставлення до військовослужбовців ЗСУ.

Вони також наголошують на підриві мобілізаційних заходів через корупційні схеми бронювання у сфері ЖКГ Одеси, а ще відзначають системну бездіяльність органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення обороноздатності, громадського порядку та стабільної життєдіяльності громади і Сил оборони в умовах воєнного часу.

Учасники віча вважають, що все це становить пряму загрозу національній безпеці України. Вони переконані, що створення військової адміністрації в Одесі є необхідним кроком для безпеки держави та ефективного управління громадою.

Труханов накинувся на військового через пам'ятник Пушкіну

Наприкінці червня в Одесі виник конфлікт між лейтенантом ЗСУ Мирославом Отковичем та мером міста Геннадієм Трухановим щодо ідеологічних маркерів Росії у місті. Зокрема, йшлося про пам'ятник російському поету Пушкіну навпроти виставки уламків ракет.

Труханов тоді відповів, що Пушкін – адепт "русского мира" та ідеологічний маркер лише для Отковича. Сам мер додав, що вважає російського поета таким, що належить до культурної спадщини.