Укр Рус
24 Канал Новости Украины В СБУ анонсировали усиленные проверки во Львове: какие будут ограничения
16 сентября, 09:54
2

В СБУ анонсировали усиленные проверки во Львове: какие будут ограничения

Сергей Попович
Основные тезисы
  • СБУ проведет контрразведывательные мероприятия во Львове с 16 по 18 сентября, привлекая различные службы, для предотвращения террористических угроз.
  • Горожанам следует ожидать ограничений на прохождение и проезд, проверки документов и осмотров автомобилей и территорий.

СБУ предупредили о мерах безопасности во Львове 16 – 18 сентября. Они охватят весь город и будут включать проверку документов и осмотр публичных пространств.

Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.

Смотрите также "Нефтяные санкции" от СБУ вышли на новый уровень, – эксперт

Какие мероприятия по безопасности будет проводить СБУ во Львове?

Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные мероприятия с 16 по 18 сентября.

Будут привлечены также Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

Мероприятия охватят всю территорию города. Целью является предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности врага и повышение безопасности граждан. Все будет происходить с учетом правового режима военного положения.

Чего следует ожидать горожанам:

  • Ограничение прохода и проезда по улицам города;
  • Проверка документов граждан;
  • Осмотр автомобилей;
  • Осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В СБУ просят отнестись к этим ограничениям с пониманием и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Стоит также иметь при себе документы, подтверждающие личность, соблюдать комендантский час.

Какие последние подозрения объявляла СБУ?

  • В подразделении ВСУ обнаружили российского агента, 26-летнего жителя Кропивницкого, который предупреждал врага об атаках. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.

  • Директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД России Владимиру Колокольцеву сообщили о подозрении в пособничестве украинским правоохранителям во время Революции Достоинства.

  • СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати).