В СБУ анонсировали усиленные проверки во Львове: какие будут ограничения
- СБУ проведет контрразведывательные мероприятия во Львове с 16 по 18 сентября, привлекая различные службы, для предотвращения террористических угроз.
- Горожанам следует ожидать ограничений на прохождение и проезд, проверки документов и осмотров автомобилей и территорий.
СБУ предупредили о мерах безопасности во Львове 16 – 18 сентября. Они охватят весь город и будут включать проверку документов и осмотр публичных пространств.
Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.
Смотрите также "Нефтяные санкции" от СБУ вышли на новый уровень, – эксперт
Какие мероприятия по безопасности будет проводить СБУ во Львове?
Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные мероприятия с 16 по 18 сентября.
Будут привлечены также Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.
Мероприятия охватят всю территорию города. Целью является предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности врага и повышение безопасности граждан. Все будет происходить с учетом правового режима военного положения.
Чего следует ожидать горожанам:
- Ограничение прохода и проезда по улицам города;
- Проверка документов граждан;
- Осмотр автомобилей;
- Осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.
В СБУ просят отнестись к этим ограничениям с пониманием и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Стоит также иметь при себе документы, подтверждающие личность, соблюдать комендантский час.
Какие последние подозрения объявляла СБУ?
В подразделении ВСУ обнаружили российского агента, 26-летнего жителя Кропивницкого, который предупреждал врага об атаках. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
Директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД России Владимиру Колокольцеву сообщили о подозрении в пособничестве украинским правоохранителям во время Революции Достоинства.
СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати).