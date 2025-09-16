Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.

Смотрите также "Нефтяные санкции" от СБУ вышли на новый уровень, – эксперт

Какие мероприятия по безопасности будет проводить СБУ во Львове?

Служба безопасности Украины будет проводить во Львове контрразведывательные мероприятия с 16 по 18 сентября.

Будут привлечены также Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

Мероприятия охватят всю территорию города. Целью является предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности врага и повышение безопасности граждан. Все будет происходить с учетом правового режима военного положения.

Чего следует ожидать горожанам:

Ограничение прохода и проезда по улицам города;

Проверка документов граждан;

Осмотр автомобилей;

Осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

В СБУ просят отнестись к этим ограничениям с пониманием и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Стоит также иметь при себе документы, подтверждающие личность, соблюдать комендантский час.

Какие последние подозрения объявляла СБУ?