У СБУ анонсували посилені перевірки у Львові: які будуть обмеження
- СБУ проведе контррозвідувальні заходи у Львові з 16 по 18 вересня, залучаючи різні служби, для запобігання терористичним загрозам.
- Містянам слід очікувати обмежень на проходження і проїзд, перевірки документів та оглядів автомобілів і територій.
СБУ попередили про безпекові заходи у Львові 16 – 18 вересня. Вони охоплять усе місто і включатимуть перевірку документів та огляд публічних просторів.
Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ у Львівській області.
Які безпекові заходи проводитиме СБУ у Львові?
Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні заходи з 16 по 18 вересня.
Будуть залучені також Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.
Заходи охоплять усю територію міста. Метою є запобігання терористичним і диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності ворога та підвищення безпеки громадян. Усе відбуватиметься з урахуванням правового режиму воєнного стану.
Чого слід очікувати містянам:
- Обмеження проходу та проїзду вулицями міста;
- Перевірка документів громадян;
- Огляд автомобілів;
- Огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
У СБУ просять поставитися до цих обмежень з розумінням та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Варто також мати при собі документи, що підтверджують особу, дотримуватися комендантської години.
Які останні підозри оголошувала СБУ?
У підрозділі ЗСУ виявили російського агента, 26-річного мешканця Кропивницького, який попереджав ворога про атаки. Чоловіка затримали, йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.
Директору ФСБ Олександру Бортнікову та очільнику МВС Росії Володимиру Колокольцеву повідомили про підозру в пособництві українським правоохоронцям під час Революції Гідності.
СБУ оголосила в розшук російського репера Тимура Юнусова (Тіматі).