СБУ попередили про безпекові заходи у Львові 16 – 18 вересня. Вони охоплять усе місто і включатимуть перевірку документів та огляд публічних просторів.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ у Львівській області.

Які безпекові заходи проводитиме СБУ у Львові?

Служба безпеки України проводитиме у Львові контррозвідувальні заходи з 16 по 18 вересня.

Будуть залучені також Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

Заходи охоплять усю територію міста. Метою є запобігання терористичним і диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності ворога та підвищення безпеки громадян. Усе відбуватиметься з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Чого слід очікувати містянам:

Обмеження проходу та проїзду вулицями міста;

Перевірка документів громадян;

Огляд автомобілів;

Огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

У СБУ просять поставитися до цих обмежень з розумінням та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Варто також мати при собі документи, що підтверджують особу, дотримуватися комендантської години.

Які останні підозри оголошувала СБУ?