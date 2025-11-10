Заявили о ядерных провокациях: генерал сказал, почему россияне нагнетают ситуацию возле ЗАЭС

Россия провоцирует новые угрозы возле Запорожской АЭС. Пропагандисты убеждают якобы Запад хочет устроить диверсию, хотя известно, что такими заявлениями россияне покрывают собственные преступления.

Как рассказал 24 Каналу генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, Кремль использует несколько сегментов. Прежде всего убеждает, что якобы имеет успехи на фронте.

К теме Россия может готовить диверсию на ЗАЭС: генерал армии сказал, как можно это предотвратить

Чего хочет достичь Россия своими провокациями?

Россия пытается навязать украинцам, что у нас якобы нет шансов устоять на фронте. Еще один сегмент – сломать дух населения постоянными ракетными ударами по гражданским и критическим объектам. А еще один формат – ядерная угроза, нагнетание ситуации возле ЗАЭС.

Оккупанты хотят выставить Украину в плохом свете, показать якобы это мы готовы к любым провокациям, даже ядерным. Очевидно, что это не так, потому что атомную станцию удерживают россияне, нарушая все международные нормы.

"Мы не впервые слышим от россиян о "грязных бомбах", массированные атаки на их объекты, биологическое оружие и другие абсурдные заявления. Теперь игра стала выше – Россия заявила об операции на ядерной станции", – подчеркнул генерал армии.

Что может сделать Украина?

Сейчас важно присоединить все средства контроля, направить внимание Запада к тому, что происходит на ЗАЭС. Россияне в дальнейшем будут нагнетать ситуацию, надеясь, что Украина уступит чем-то на фронте. Понятно, что этого не будет.

Также нужно выходить не только на уровень МАГАТЭ, а привлекать ресурсы со всего мира, в частности говорить о ЗАЭС на заседаниях Генассамблеи ООН. Должна быть внеочередная сессия, на которой обсудят ядерную энергетику и вмешательство России в ее безопасность.

Обратите внимание! В начале ноября в России заявили, что Украина совместно с Западом якобы готовит "масштабную диверсию на ЗАЭС". Жертвами могут стать украинцы и граждане стран ЕС. Москва решила заранее откреститься от ответственности за катастрофу, которую сама же провоцирует.

"Кремль провоцирует, угрожает испытанием оружия. Это надо показать миру, не только Европе, но и США, Китаю, Индии. Они должны понимать, что это станет и их проблемой", – отметил Николай Маломуж.

Путин должен понимать, что он получит ответ. Надо работать на опережение, привлекаться поддержкой всех международных организаций, мощных геополитических игроков. Все должны понимать, что приближается период глобальных угроз, поэтому нужно действовать немедленно.

Ситуация возле ЗАЭС: последние новости