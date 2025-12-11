"Птицы Мадьяра" успешно атаковали два химзавода в России
- Украинские дроны ночью 11 декабря атаковали химзаводы "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области.
- Эти заводы производят базовые компоненты для взрывчатых веществ, которые используются российской армией.
Ночью 11 декабря дроны Украины поразили несколько химзаводов в России. Под ударом были предприятия врага в Великом Новгороде и Смоленской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди "Мадьяра".
Что атаковали дроны в России?
По данным СБС ВСУ, 11 декабря были атакованы два химзавода в России. Дроны ударили по предприятию "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области.
На заводе под Новгородом изготавливали азотную кислоту, аммиак и аммиачную селитру. Они, как сообщил "Мадьяр" являются базовыми компонентами в производстве порохов и взрывчатых веществ для армии России.
Также отмечается, что завод "Дорогобуж" производит азотные кислоты, аммиак, нитроаммофоски, аммиачную селитру и другие материалы.
Досталось этой ночью и другим объектам критической, стратегической и военной инфраструктуры на болотах, в том числе одной из наливаек-НПЗ,
– добавил командующий СБС.
Били по врагу операторы 1-го отдельного Центра ССС вместе с подразделением "ГРАФ".
Что недавно взрывалось в России?
- Дроны СБУ вывели из строя российскую нефтяную платформу в Каспийском море. По данным источников 24 Канала, в результате атаки прекращена добыча нефти и газа на более чем 20 скважинах платформы, принадлежащей компании "Лукойл".
- В Москве 11 декабря из-за атаки беспилотников закрыли воздушное пространство и приостановили работу аэропортов.
- Накануне после взрывов в Воронеже и Белгороде исчезла электроэнергия и возникли проблемы с водоснабжением.