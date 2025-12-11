"Птахи Мадяра" успішно атакували два хімзаводи в Росії

Уночі 11 грудня дрони України уразили кілька хімзаводів у Росії. Під ударом були підприємства ворога у Великому Новгороді та Смоленській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".

Що атакували дрони в Росії?

За даними СБС ЗСУ, 11 грудня було атаковано два хімзаводи у Росії. Дрони вдарили по підприємствах "Акрон" у Великому Новгороді та "Дорогобуж" у Смоленській області.

На заводі під Новгородом виготовляли азотну кислоту, аміак та аміачну селітру. Вони, як повідомив "Мадяр", є базовими компонентами у виробництві порохів і вибухових речовин для армії Росії.

Також зазначається, що завод "Дорогобуж" виробляє азотні кислоти, аміак, нітроамофоски, аміачну селітру та інші матеріали. З них виготовляють тротил, гексоген, октоген та інші вибухові речовини.

Дісталося цієї ночі і іншим об'єктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема одній з наливайок-НПЗ,

– додав командувач СБС.

Били по ворогу оператори 1-го окремого Центру СБС разом з підрозділом "ГРАФ".

Що нещодавно вибухало у Росії?