"Птахи Мадяра" успішно атакували два хімзаводи в Росії
- Українські дрони вночі 11 грудня атакували хімзаводи "Акрон" у Великому Новгороді та "Дорогобуж" у Смоленській області.
- Ці заводи виробляють базові компоненти для вибухових речовин, які використовуються російською армією.
Уночі 11 грудня дрони України уразили кілька хімзаводів у Росії. Під ударом були підприємства ворога у Великому Новгороді та Смоленській області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра".
Дивіться також Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспії, – джерела
Що атакували дрони в Росії?
За даними СБС ЗСУ, 11 грудня було атаковано два хімзаводи у Росії. Дрони вдарили по підприємствах "Акрон" у Великому Новгороді та "Дорогобуж" у Смоленській області.
На заводі під Новгородом виготовляли азотну кислоту, аміак та аміачну селітру. Вони, як повідомив "Мадяр", є базовими компонентами у виробництві порохів і вибухових речовин для армії Росії.
Також зазначається, що завод "Дорогобуж" виробляє азотні кислоти, аміак, нітроамофоски, аміачну селітру та інші матеріали. З них виготовляють тротил, гексоген, октоген та інші вибухові речовини.
Дісталося цієї ночі і іншим об'єктам критичної, стратегічної та військової інфраструктури на болотах, зокрема одній з наливайок-НПЗ,
– додав командувач СБС.
Били по ворогу оператори 1-го окремого Центру СБС разом з підрозділом "ГРАФ".
Що нещодавно вибухало у Росії?
Дрони СБУ вивели з ладу російську нафтову платформу в Каспійському морі. За даними джерел 24 Каналу, унаслідок атаки припинено видобуток нафти й газу на понад 20 свердловинах платформи, що належить компанії "Лукойл".
У Москві 11 грудня через атаку безпілотників закрили повітряний простір і призупинили роботу аеропортів.
Напередодні після вибухів у Воронежі та Бєлгороді зникла електроенергія та були проблеми з водопостачанням.