Общественные заведения могут стать пунктами несокрушимости: правительство разъяснило, как это будет работать

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины возникает потребность увеличивать количество пунктов несокрушимости. Ими могут стать общественные заведения.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал 24 Каналу, что такие заведения могут получить возможность работать круглосуточно.

Какие условия выдвигают для общественных заведений, чтобы стать пунктом несокрушимости?

Кулеба отметил, что для увеличения количества пунктов несокрушимости министерство привлекает магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг, бизнес-центры, ТРЦ, которые имеют автономное питание и готовы бесплатно принимать людей.

Если они соответствуют требованиям, такие объекты могут работать в комендантский час. Соответствующее решение уже принято в Киеве, в Киевской области. До этого соответствующие изменения приняло правительство. Важно, что решение не распространяется на развлекательные заведения, кроме ТРЦ,

– отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Он продолжил, что главное условие – это доступность и бесплатная помощь людям. Сейчас правительство работает над координацией с бизнесом. Ведется активная коммуникация для того, чтобы у нас было большое количество таких пунктов несокрушимости.

"Сейчас от социально ответственного бизнеса могу сказать, что таких объектов сейчас более 3 тысяч. Для того, чтобы стать пунктом несокрушимости нужно обратиться в областную военную администрацию или орган местного самоуправления с такой заявкой", – отметил министр развития общин и территорий.

По его словам, соответствующие службы осматривают помещения, смотрят, какие условия, есть ли альтернативное питание, есть ли вода, есть ли связь, есть ли место для пребывания людей. После происходит включение в соответствующий перечень пунктов несокрушимости, обязательная регистрация на карте пунктов несокрушимости.

Как поддерживают пункты несокрушимости?

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, прорабатывается поддержка пунктов несокрушимости, работающих на базе частных заведений. В Киевской области власти говорят, что будут компенсировать расходы на соответствующие генераторы или топливо.

Безусловно, контроль и аудит всего того, что происходит, находится в зоне ответственности местной власти, органов областной военной организации. Именно они контролируют соответствующую деятельность. Министерство также не стоит в стороне,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что важно, чтобы этот контроль происходил ежедневно. Министерство получает отчеты, фотоотчеты. Это позволяет четко понимать слабые места, где нужно усиливаться.

Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости